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    Шторм у Туреччині. Зросла кількість жертв (відео)

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    Туреччина страждає від урагану - Шторм у Туреччині. Зросла кількість жертв (відео)
    Туреччина страждає від урагану
    Скріншот з відео

    За даними синоптиків, швидкість вітру досягла майже 130 км/год

    Згідно з останніми даними, шестеро людей загинули, десятки отримали поранення під час сильного шторму в Туреччині. Про це повідомляє Daily Sabah.

    Серед загиблих є жінка, яка намагалася врятувати свого сина від падіння даху. Як повідомляється, мати закрила дитину своїм тілом у той момент, як на них впала покрівля. Жінка померла на місці події, а дитина наразі знаходиться в лікарні.

    Через ураган довелося закрити школи та університети.

    У Стамбулі влада закликала громадян не виходити на вулицю без необхідності. Місто зупинилося в численних заторах. Жителі Стамбула страждали від довгих черг на автобусних зупинках, оскільки поромне сполучення було скасовано. Протока Босфор також була закрита для руху суден в обох напрямках.

    Авіаперевізники повідомили про збої в розкладі польотів.

    За даними синоптиків, швидкість вітру досягла 129,95 км/год.

    Нагадаємо, ураганний вітер накрив Туреччину. Через негоду в Стамбулі впала вежа з годинником. У провінціях пориви вітру зривають дахи будинків, валить дерева та конструкції.

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    Теги: Туреччина шторм ураган негода
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    Шторм у Туреччині. Зросла кількість жертв (відео)