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    Події в Україні

    Заплатили ковбасою: на польському кордоні у чоловіка вилучили 250 кг в’яленої «валюти»

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    Львівські митники вилучили 250 кг контрабандної в&rsquo;яленої ковбаси - Заплатили ковбасою: на польському кордоні у чоловіка вилучили 250 кг в’яленої «валюти»
    Львівські митники вилучили 250 кг контрабандної в’яленої ковбаси

    Водій визнав, що ковбаса належить йому, і отримав її як оплату на підприємстві, де він працював

    Львівські митники знайшли 250 кг в’яленої ковбаси під час огляду мікроавтобуса на пункті пропуску «Шегині-Медика.

    Про це повідомляється на Facebook-сторінці Галицької митниці.

    Під час перетину українсько-польського кордону мешканець Івано-Франківщини обрав смугу руху «червоний коридор» і задекларував вживаний двигун та особисті речі.

    Проте окрім вказаних речей під час огляду авто працівники митниці знайшли 250 кг в’яленої ковбаси. Товар містився в сумках і був обмотаний скотчем.

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    Заплатили ковбасою: на польському кордоні у чоловіка вилучили 250 кг в’яленої «валюти»
    Заплатили ковбасою: на польському кордоні у чоловіка вилучили 250 кг в’яленої «валюти»
    Заплатили ковбасою: на польському кордоні у чоловіка вилучили 250 кг в’яленої «валюти»

    За цим фактом правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 МКУ. Товар вилучили, його вартість встановлюватимуть додатково. Справу скерують до суду.

    прикордонники митниця Держприкордонслужба Львівщина водій речі час
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