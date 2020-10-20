Заплатили ковбасою: на польському кордоні у чоловіка вилучили 250 кг в’яленої «валюти»



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Львівські митники вилучили 250 кг контрабандної в’яленої ковбаси

Водій визнав, що ковбаса належить йому, і отримав її як оплату на підприємстві, де він працював

Львівські митники знайшли 250 кг в’яленої ковбаси під час огляду мікроавтобуса на пункті пропуску «Шегині-Медика.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Галицької митниці.

Під час перетину українсько-польського кордону мешканець Івано-Франківщини обрав смугу руху «червоний коридор» і задекларував вживаний двигун та особисті речі.

Проте окрім вказаних речей під час огляду авто працівники митниці знайшли 250 кг в’яленої ковбаси. Товар містився в сумках і був обмотаний скотчем.

За цим фактом правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 МКУ. Товар вилучили, його вартість встановлюватимуть додатково. Справу скерують до суду.