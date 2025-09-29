Головна Світ Соціум
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
В'язні у Британі неочікувано опинились на свободі
фото із відкритих джерел

Влада Великої Британії хоче скоротити термін тюремного ув'язнення для рецидивістів, оскільки виправні установи в країні заповнені на 99%

Влада Великої Британії помилково звільнила з в'язниць у період з березня 2024-го до березня 2025 року 262 особи. Про це повідомляє газета Sun із посиланням на службу виконання покарань, пише «Главком».

Цей показник зріс на понад 110% порівняно з попередніми роками. Частина звільнених потрапила на волю через бюрократичні помилки. Інші були випадково включені до програми Лейбористської партії з дострокового звільнення.

Колишній міністр оборони країни Алек Шелбрук заявив, що глава МВС королівства Шабана Махмуд, яка на той момент була міністром юстиції, має взяти на себе відповідальність за цю помилку. «Ніхто не хоче жити у суспільстві беззаконня. Думка про те, що помилково можна звільняти кілька людей на тиждень, обурлива», – вважає він.

У Міністерстві юстиції вже заявили, що створили спеціальну групу на виправлення ситуації.

У травні Шабана Махмуд заявляла, що влада Великої Британії хоче скоротити термін тюремного ув'язнення для рецидивістів, оскільки виправні установи в країні заповнені на 99%. Пік чисельності ув'язнених в Англії та Уельсі було досягнуто у вересні 2024 року, він становив 88 521 особу. 

Рецидивістів планується повертати до в'язниці на 28-денний термін, якщо вони порушать умови визволення. Йдеться про раніше засуджених до тюремного ув'язнення строком від одного до чотирьох років, які звільнені і після цього вчинили інше правопорушення. Захід дозволить звільнити 1,4 тис. місць. Наразі рецидивістів повертають на залишок терміну. Ініціативу розкритикували правозахисники: на їхню думку, домашні та сексуальні ґвалтівники звільнятимуться і знову переслідуватимуть своїх жертв.

До слова, уряд Великої Британії закликав громадян скоротити щоденне споживання води приблизно на 20 літрів на людину.   Якщо цього не зробити, до 2050 року дефіцит води в Англії може досягти п'яти мільярдів літрів на день

Теги: правозахисники Велика Британія в'язниця звільнення

