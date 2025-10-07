Британію розлютили яйця з України

Україна та Польща стали найбільшими постачальниками яєць до Великої Британії, що викликало занепокоєння британських фермерів через різницю у стандартах утримання курей

Марк Вільямс, голова Британської ради яєчної промисловості, заявив, що українські та польські постачальники отримують комерційну перевагу, оскільки не дотримуються британських стандартів безпеки харчових продуктів та добробуту тварин, які становлять близько 14% вартості виробництва десятка яєць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Україна та Польща обійшли інші країни ЄС і стали найбільшими експортерами яєць до Великої Британії. Станом на липень 2025 року Україна поставила 8 млн кг яєць, Польща – майже 7 млн кг, Іспанія – 5 млн кг. Імпорт зріс з близько 3,5 тисяч партій у 2023 році до понад 10 тисяч у 2024 році, що частково пояснюється збільшенням дрібних поставок із регіонів, де кліткове утримання курей залишається поширеним.

Британські фермери опинилися у невигідному становищі. «Наших фермерів просять інвестувати у дедалі вищі стандарти добробуту курей, тоді як уряд залишає відкритими задні двері для яєць, вироблених у системі, забороненій у Великій Британії. Це морально неправильно й несправедливо, і уряд не має цього робити», – заявив Вільямс.

Хоча Велика Британія та ЄС призупинили тарифи на українські товари після вторгнення Росії, щоб підтримати економіку України, це створює комерційну перевагу для імпортерів над місцевими виробниками. Речник уряду наголосив, що уряд підтримує фермерів і працює над справедливими правилами ланцюга поставок, щоб забезпечити рівні умови для виробників.

«Ця обіцянка підривається, якщо дозволити імпорту з країн з нижчими стандартами заповнити прогалину в чутливих до ціни секторах харчових послуг і перероблення», – сказав він. Вільямс також зазначив, що дотримання британських стандартів безпеки харчових продуктів, добробуту тварин і захисту довкілля додає близько 14% до собівартості десятка яєць.

«Україна не стикається з цими витратами, що дає їй величезну комерційну перевагу. Ось чому зараз так привабливо відправляти яйця та яєчні продукти до Великої Британії», – сказав він.

Нагадаємо, що ціни на яйця у країнах ЄС продовжують зростати. За даними Євростату, у березні 2025 року вони були в середньому на 6,7% вищими, ніж у березні 2024-го. Найбільше подорожчання зафіксоване в Чехії (+46%), Словаччині (+30%) та Угорщині (+26%). Навпаки, у Нідерландах, Люксембурзі та Греції ціни на яйця знизилися на 2–3%. Зростання цін помітне з початку року: у січні +3,4%, у лютому +4,1%.