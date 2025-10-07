Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британію розлютили яйця з України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Британію розлютили яйця з України
Україна та Польща стали найбільшими постачальниками яєць до Великої Британії
фото з відкритих джерел

Україна та Польща стали найбільшими постачальниками яєць до Великої Британії, що викликало занепокоєння британських фермерів через різницю у стандартах утримання курей

Марк Вільямс, голова Британської ради яєчної промисловості, заявив, що українські та польські постачальники отримують комерційну перевагу, оскільки не дотримуються британських стандартів безпеки харчових продуктів та добробуту тварин, які становлять близько 14% вартості виробництва десятка яєць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Україна та Польща обійшли інші країни ЄС і стали найбільшими експортерами яєць до Великої Британії. Станом на липень 2025 року Україна поставила 8 млн кг яєць, Польща – майже 7 млн кг, Іспанія – 5 млн кг. Імпорт зріс з близько 3,5 тисяч партій у 2023 році до понад 10 тисяч у 2024 році, що частково пояснюється збільшенням дрібних поставок із регіонів, де кліткове утримання курей залишається поширеним.

Британські фермери опинилися у невигідному становищі. «Наших фермерів просять інвестувати у дедалі вищі стандарти добробуту курей, тоді як уряд залишає відкритими задні двері для яєць, вироблених у системі, забороненій у Великій Британії. Це морально неправильно й несправедливо, і уряд не має цього робити», – заявив Вільямс.

Хоча Велика Британія та ЄС призупинили тарифи на українські товари після вторгнення Росії, щоб підтримати економіку України, це створює комерційну перевагу для імпортерів над місцевими виробниками. Речник уряду наголосив, що уряд підтримує фермерів і працює над справедливими правилами ланцюга поставок, щоб забезпечити рівні умови для виробників.

«Ця обіцянка підривається, якщо дозволити імпорту з країн з нижчими стандартами заповнити прогалину в чутливих до ціни секторах харчових послуг і перероблення», – сказав він. Вільямс також зазначив, що дотримання британських стандартів безпеки харчових продуктів, добробуту тварин і захисту довкілля додає близько 14% до собівартості десятка яєць.

«Україна не стикається з цими витратами, що дає їй величезну комерційну перевагу. Ось чому зараз так привабливо відправляти яйця та яєчні продукти до Великої Британії», – сказав він.

Нагадаємо, що ціни на яйця у країнах ЄС продовжують зростати. За даними Євростату, у березні 2025 року вони були в середньому на 6,7% вищими, ніж у березні 2024-го. Найбільше подорожчання зафіксоване в Чехії (+46%), Словаччині (+30%) та Угорщині (+26%). Навпаки, у Нідерландах, Люксембурзі та Греції ціни на яйця знизилися на 2–3%. Зростання цін помітне з початку року: у січні +3,4%, у лютому +4,1%.

Читайте також:

Теги: Польща тарифи імпорт продукти Велика Британія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари дронів СБУ руйнують російську економіку
Це наші карти на переговорах
29 вересня, 17:37
На даний момент РФ досягла необхідних цілей
Мир з Росією неможливий
5 жовтня, 23:32
Польський премʼєр заявив, що «немає підстав вважати, що Польща опинилася у стані війни»
Польща застосовує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів
10 вересня, 12:27
Один із знайдених російських дронів у Польщі
Міноборони РФ цинічно виправдалося за атаку дронів на Польщу
10 вересня, 15:39
У Румунії сповіщення про небезпеку отримали мешканці північної частини повіту Тулча
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
13 вересня, 19:58
Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)
19 вересня, 14:53
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
22 вересня, 01:25
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
24 вересня, 18:28
Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту українця
Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
2 жовтня, 20:11

Економіка

Британію розлютили яйця з України
Британію розлютили яйця з України
Туреччина запропонувала США власні рідкісноземельні мінерали
Туреччина запропонувала США власні рідкісноземельні мінерали
Світові ціни на золото стрімко зростають через шатдаун у США
Світові ціни на золото стрімко зростають через шатдаун у США
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
Молдова під’єдналася до системи європлатежів
Молдова під’єдналася до системи європлатежів

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua