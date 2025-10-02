Головна Світ Політика
Україна відреагувала на теракт у синагозі Манчестера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Британська влада класифікувала інцидент як терористичний акт
фото: Reuters

Напад стався в день Йом-Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі

У результаті нападу біля синагоги в Манчестері дві людини загинули, ще четверо перебувають у важкому стані. Зловмисник помер від отриманих поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Влада класифікувала подію як терористичний акт. Зазначається, що парафіяни не дали нападнику потрапити в синагогу. На момент трагедії там перебувала велика кількість людей.

Синагога в Манчестері, де стався теракт
Синагога в Манчестері, де стався теракт
фото: Pa Media

Інцидент стався в Йом-Кіпур – найсвятіший день в єврейському релігійному календарі. Віряни мали зібратися на службу з нагоди Йом-Кіпура незадовго до того, як стався напад – ранкова молитва мала розпочатися о дев'ятій ранку.

Україна рішуче засудила напад на єврейську синагогу в Манчестері. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що «терор ніколи не переможе наші спільні цінності та єдність».

Правоохоронці на місці теракту
Правоохоронці на місці теракту
фото: Reuters

«Після жорстокого нападу на синагогу у Йом-Кіпур Україна висловлює солідарність зі Сполученим Королівством, містом Манчестер та єврейськими громадами по всій Великій Британії. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким жертв», – каже він.

Нагадаємо, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули 27 людей. Раніше в американському місті Лексінгтон, штат Кентуккі, чоловік відкрив стрілянину в церкві, внаслідок чого загинули дві жінки, і ще троє людей отримали поранення.

До слова, Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Організацією та координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою.

