У Владимирській області РФ уражено підстанцію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Владимирській області РФ уражено підстанцію
Владимирська область РФ
Окрім ураження підстанції у Владимирській області, ймовірно, було атаковано НПЗ у Ярославській області

У ніч на 31 жовтня у Росії у Владимирській області було атаковано підстанцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У мережі з'явилися відео прильотів по Владимирській підтанції, місцеві пишуть, що ППО не працювала.

Як відомо, підстанція Владимирська 750 кВ – одна з найбільших та найпотужніших у Європі. Вона є стратегічним вузлом Єдиної енергетичної системи Росії. Забезпечує електропостачання Центрального регіону, включаючи Москву, Владимирську, Нижегородську та частково Іванівську області. Підстанція бере участь у передачі потужності Калінінської АЕС, Костромської ГРЕС та інших великих джерел енергії, а також забезпечує транзит між Центром та Поволжям. Її стабільна робота є критично важливою для надійності та балансу енергосистеми країни.

Крім того, гучно цієї ночі у Ярославлі. Місцеві повідомляють про щонайменше шість вибухів у районі НПЗ.

Як відомо, у ніч на 31 жовтня також було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. 

Місцеві телеграм-канали пишуть, що в Орлі пролунало від трьох до семи потужних вибухів. Очевидці розповіли, що у небі блимали яскраві спалахи, а від гучного звуку спрацювали сигналізації біля машин і тряслося скло в рамах.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край. Завод входить до складу групи «Лукойл» і є важливим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших нафтохімічних матеріалів. 

«Ставролен» є одним з найбільших у Росії виробників поліетилену низького тиску та поліпропілену. 

Теги: вибух росія

