У Воронезькій області на території військової частини впав безпілотник
Дрон впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка
Сили протиповітряної оборони нібито збили над Воронезькою областю РФ безпілотник. Про це заявив губернатор регіону Олександр Гусєв.
Гусєв заявив, що ситуація щодо інциденту з безпілотником нібито перебуває на його особистому контролі.
Жертв та руйнувань немає.
Видання Astra повідомляє, що дрон впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка російського регіону. Він вибухнув після падіння.
Нагадаємо, вчора Росія заявила, що ЗСУ намагалися вдарити по Кремлю.
У ніч на 4 травня у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.
Крім того, у ніч на 4 травня пожежа виникла на НПЗ у Ростовській області.
У ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.
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