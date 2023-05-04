У Воронезькій області на території військової частини впав безпілотник

Жертв та руйнувань немає

Дрон впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка

Сили протиповітряної оборони нібито збили над Воронезькою областю РФ безпілотник. Про це заявив губернатор регіону Олександр Гусєв.

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Гусєв заявив, що ситуація щодо інциденту з безпілотником нібито перебуває на його особистому контролі.

Жертв та руйнувань немає.

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Видання Astra повідомляє, що дрон впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка російського регіону. Він вибухнув після падіння.

Нагадаємо, вчора Росія заявила, що ЗСУ намагалися вдарити по Кремлю.

У ніч на 4 травня у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

Крім того, у ніч на 4 травня пожежа виникла на НПЗ у Ростовській області.

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У ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.