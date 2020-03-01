Іранський журналіст, який жартував над коронавірусом, помер, підхопивши інфекцію
Журналіст стверджував, що не проти заразитися
У Тегерані від коронавірусної інфекції помер журналіст Хамед Джалалі Кашані. Він стверджував, що чутки про швидке зростання кількості хворих в Ірані поширювали політики, які бажали знизити явку виборців на парламентських виборах, що відбулися у країні 21 лютого.
У ніч на 29 лютого в одній із лікарень Тегерана журналіст Кашані помер. Причиною смерті стала гостра легенева недостатність, зумовлена коронавірусною інфекцією. Про це повідомило агентство YJC.
21 лютого Кашані опублікував твіт, у якому стверджував, що не проти заразитися Sars-CoV-2.
«Ну ось, потрапив із грипом у лікарню. Хотів би, щоб це був коронавірус. Можна було б посміятися і хайпанути», – написав журналіст.
Перед цим він писав у соцмережах, що чутки про швидке зростання кількості хворих в Ірані поширюють політики, зацікавлені у зниженні явки на парламентських виборах, які відбулися 21 лютого, повідомляє телеканал Al-Arabiya.
Останню активність Кашані в соцмережах помічено 22 лютого.
Станом на 29 лютого в Ірані на коронавірус захворіли 593 людини, із яких 123 одужали, а 43 загинули.
Нагадаємо, в Ірані жертвами коронавірусу стали понад 200 осіб.
Як повідомлялося, в Ірані від коронавірусу помер депутат.