  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Іранський журналіст, який жартував над коронавірусом, помер, підхопивши інфекцію

    • Розсилка
    Іранський журналіст, блогер і активіст Хамед Джалалі Кашані - Іранський журналіст, який жартував над коронавірусом, помер, підхопивши інфекцію
    Іранський журналіст, блогер і активіст Хамед Джалалі Кашані
    Фото Мехад Медаді

    Журналіст стверджував, що не проти заразитися

    У Тегерані від коронавірусної інфекції помер журналіст Хамед Джалалі Кашані. Він стверджував, що чутки про швидке зростання кількості хворих в Ірані поширювали політики, які бажали знизити явку виборців на парламентських виборах, що відбулися у країні 21 лютого.

    У ніч на 29 лютого в одній із лікарень Тегерана журналіст Кашані помер. Причиною смерті стала гостра легенева недостатність, зумовлена коронавірусною інфекцією. Про це повідомило агентство YJC.

    21 лютого Кашані опублікував твіт, у якому стверджував, що не проти заразитися Sars-CoV-2.

    «Ну ось, потрапив із грипом у лікарню. Хотів би, щоб це був коронавірус. Можна було б посміятися і хайпанути», – написав журналіст.

    1_16

    Перед цим він писав у соцмережах, що чутки про швидке зростання кількості хворих в Ірані поширюють політики, зацікавлені у зниженні явки на парламентських виборах, які відбулися 21 лютого, повідомляє телеканал Al-Arabiya.

    Останню активність Кашані в соцмережах помічено 22 лютого.

    Станом на 29 лютого в Ірані на коронавірус захворіли 593 людини, із яких 123 одужали, а 43 загинули.

    Нагадаємо, в Ірані жертвами коронавірусу стали понад 200 осіб.

    Як повідомлялося, в Ірані від коронавірусу помер депутат.

    Читайте також:
    Кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 87 тисяч осіб
    Іран журналіст коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ