У Забайкаллі зійшли з рейок 12 вагонів

Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися

Щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, на місце події відправили чотири відновлювальні поїзди

У Забайкаллі вночі 12 вантажних вагонів на перегоні «Куенга-Приіскова» зійшли з рейок та заблокували роботу на цій ділянці залізниці.

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Як зазначило російське МНС, внаслідок аварії довелося затримати рух поїздів. Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися.

Окрім цього, порушено габарит сусідньої колії. Внаслідок аварії наразі тимчасово не курсуватимуть поїзди через цей перегін. А щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, на місце події відправили чотири відновлювальні поїзди.

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Напередодні у Росії теж ставалися незрозумілі речі на залізниці. Зокрема, в Казані внаслідок підриву релейних шаф затримали кілька вантажних поїздів.

Нагадаємо, у Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, на території колишнього заводу з ремонту залізничних вагонів спалахнув ангар. Про це повідомляє пресслужба МНС Росії.

Також 14 лютого у Казані (Росія) сталася пожежа на склад з гумотехнічними виробами, неподалік якого розміщений пороховий завод.