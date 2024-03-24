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The Washington Post: Путін проігнорував попередження про теракт

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
The Washington Post: Путін проігнорував попередження про теракт
Путін зосереджений на уявних загрозах з боку «українських нацистів», а не на реальних з боку ісламістських терористів
фото з відкритих джерел

Ігнорування попереджень російською владою дуже добре описує характер режиму Путіна

Російський диктатор Путін фактично проігнорував попередження американського уряду про те, що бойовики «Ісламської держави» (ІДІЛ) планують здійснити масштабний теракт. Про це пише The Washington Post.

Американська розвідка попередила Кремль про те, що філія ІДІЛ, що базується в Афганістані, планує напад у Москві. Посольство США в Москві рекомендувало американцям, які перебувають у столиці, уникати концертних залів.

«Однак російський правитель Володимир Путін, зосереджений на уявних загрозах з боку вигаданих українських нацистів, а не на реальних з боку ісламістських терористів, безтурботно проігнорував повідомлення від США», – зазначає видання.

Зазначається, що ігнорування попереджень російською владою дуже добре описує характер режиму Путіна. Він не зацікавлений у служінні російському народу або захисті його від реальних загроз.

«Його режим більш майстерний у придушенні мирних дисидентів, ніж жорстоких терористів», – йдеться у матеріалі.

Мета Путіна – домогтися імперської слави як царя останнього часу, чого б це не коштувало російському народу. Замість того щоб переслідувати своїх реальних ворогів, він буде шукати спосіб, як у всьому звинуватити Україну і США, щоб виправдати подальші терористичні дії проти українців.

«Є якась жорстока іронія в тому факті, що Росія, яка за останні роки була виконавцем такої кількості терористичних атак із Сирії в Україну, сама зазнала удару терористів у п’ятницю ввечері», – пише The Washington Post.

Нагадаємо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (також відоме як «ІДІЛ») взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вирішив звернутися до росіян з приводу теракту в «Крокусі». Зробив він це майже через 20 годин із моменту трагедії.

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Теги: диктатор путін теракт росія

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