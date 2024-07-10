Котлети по-київськи від Москви для Радбезу ООН
Про шалений цинізм росіян
Головною стравою на ланчі, який росіяни влаштували для членів Радбезу ООН після засідання цього поважного органу під головуванням РФ, була котлета по-київськи.
Знаючи росіян, цинізм і їхній талант робити знаки у зовнішній політиці, можна стверджувати, що удар ракетою по Охматдиту й задумка нагодувати членів Радбезу ще теплою «плоттю українських дітей» (зробити присутніх на ланчі начеб спільниками), було свідомою задумкою. Фактично, це й було анонсоване Марією Захаровою ритуальне вбивство.
Тепер Україна, якщо має зовнішню політику й засоби для її реалізації, може допомогти перемогти на наступних виборах більш рішучішим опозиційним партіям у країнах, де уряди проводять боягузливу проросійську політику, широко висвітливши в ЗМІ (текстово й образотворчо), як чиновники в ООН їли російські котлети, замісені на крові українських дітей.
До речі, де список країн, представники яких пішли до росіян їсти «котлети по-київськи»?
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