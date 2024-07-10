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Василь Лаптійчук Директор Інституту Росії

Котлети по-київськи від Москви для Радбезу ООН

glavcom.ua
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Росія після засідання Ради Безпеки ООН пригощала ланчем з котлетою по-київськи
фото з відкритих джерел

Про шалений цинізм росіян

Головною стравою на ланчі, який росіяни влаштували для членів Радбезу ООН після засідання цього поважного органу під головуванням РФ, була котлета по-київськи.

Знаючи росіян, цинізм і їхній талант робити знаки у зовнішній політиці, можна стверджувати, що удар ракетою по Охматдиту й задумка нагодувати членів Радбезу ще теплою «плоттю українських дітей» (зробити присутніх на ланчі начеб спільниками), було свідомою задумкою. Фактично, це й було анонсоване Марією Захаровою ритуальне вбивство.

Тепер Україна, якщо має зовнішню політику й засоби для її реалізації, може допомогти перемогти на наступних виборах більш рішучішим опозиційним партіям у країнах, де уряди проводять боягузливу проросійську політику, широко висвітливши в ЗМІ (текстово й образотворчо), як чиновники в ООН їли російські котлети, замісені на крові українських дітей.

До речі, де список країн, представники яких пішли до росіян їсти «котлети по-київськи»?
 

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Теги: Охматдит Україна вбивство лікар путін

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