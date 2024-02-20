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Убивство пілота Кузмінова: Безсмертний розповів про мережу ФСБ, яка діє в Європі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Убивство пілота Кузмінова: Безсмертний розповів про мережу ФСБ, яка діє в Європі
Безсмертний наголосив, що у Європі промишляє небезпечна агентурна мережа РФ у Європі, яка причетна до вбивства російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії
фото з відкритих джерел

Політик вважає, що діяльність російських спецслужб – це «колосальна загроза» для європейських країн

Російські спецслужби розгорнули цілу мережу в інших країнах, яка займається диверсійною діяльністю – від пошкодження промислових об'єктів до ліквідації певних персон. Про це розповів політик і дипломат Роман Безсмертний у коментарі виданню NV.

Безсмертний наголосив, що у Європі промишляє небезпечна агентурна мережа РФ у Європі, яка причетна до вбивства російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії. 

За його словами, в європейських країнах діють агенти ФСБ. «Росією, ФСБшними службами розгорнута дуже серйозна мережа, зокрема диверсійних груп, які займаються диверсійною діяльністю – від пошкодження промислових об'єктів до вбивств тих чи інших осіб», – додав він.

Також він підкреслив, що вбивство російського пілота Максима Кузьмінова – це доказ того, як ця ФСБшна система діє.

Політик вважає, що діяльність російських спецслужб – це «колосальна загроза» для європейських країн.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.

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Теги: Роман Безсмертний пілот ФСБ

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