На Сумщині окупанти атакували авто: загинув рятувальник

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Сумщині окупанти атакували авто: загинув рятувальник
Павло Колісник повертався з чергування, коли дрон поцілив у його автівку
фото: ДСНС Сумщини

Колісник працював рятувальником з 1997 року

На Сумщині, у Великописарівській громаді, ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль. Унаслідок чого загинув рятувальник Павло Колісник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Сумщини.

Павло Колісник – пожежний-рятувальник 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області. Він повертався з чергування, коли дрон поцілив у його автівку.

«Він їхав додому після служби – служби, якій віддав майже все своє життя починаючи з 1997 року. Це ще одна тяжка і болісна втрата для рятувальників Сумщини та всієї великої родини ДСНС України… Росія забрала ще одного батька, сина, вірного друга та надійного колегу. Розділяємо біль втрати разом із родиною та близькими», – додає ДСНС.

Нагадаємо, на Київщині під час аварійно-відновлювальних робіт загинув рятувальник. Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко працював на знищеному російськими військами обʼєкті на Київщині. Унаслідок обвалу конструкцій рятувальник загинув.

Також у лікарні помер 36-річний рятувальник Олександр Зібров, який 9 січня у Дарницькому районі столиці потрапив під повторний удар російських військ. Під час атаки пожежник-рятувальник 24 державної пожежно-рятувальної частини зазнав тяжких поранень. Лікарі боролися за його життя 18 днів.

Зокрема, 21 січня загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. Він помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії. 

