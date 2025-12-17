Україна і Німеччина підписали важливі оборонні домовленості
Домовленості передбачають довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив про підписання нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад €1,2 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля.
Домовленості передбачають:
- Довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.
- Закупівля українських БпЛА на суму €200 млн. «Постачання українських дронів є основним пріоритетом для зупинки наступу ворога та збільшення ворожих втрат», – наголосив Шмигаль.
- Найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ «Богдана» на новому шасі Zetros загальною вартістю в €750 млн для нарощення артилерійських спроможностей України.
- Спільне виробництво українських БпЛА «Лінза» у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.
- Укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.
Шмигаль наголосив, що завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України €11,5 млрд.
«Вдячний міністру оборони Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час «Рамштайну». Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та дев'ятої IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку», – додав Шмигаль.
Зауважимо, що міністр оборони Денис Шмигаль звернувся до партнерів у межах 32-го засідання у форматі «Рамштайн» із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України.
