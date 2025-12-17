Україна і Німеччина підписали важливі оборонні домовленості

Домовленості передбачають довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив про підписання нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад €1,2 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля.

Домовленості передбачають:

Довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.

Закупівля українських БпЛА на суму €200 млн. «Постачання українських дронів є основним пріоритетом для зупинки наступу ворога та збільшення ворожих втрат», – наголосив Шмигаль.

Найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ «Богдана» на новому шасі Zetros загальною вартістю в €750 млн для нарощення артилерійських спроможностей України.

Спільне виробництво українських БпЛА «Лінза» у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.

Укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

Шмигаль наголосив, що завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України €11,5 млрд.

«Вдячний міністру оборони Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час «Рамштайну». Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та дев'ятої IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку», – додав Шмигаль.

Зауважимо, що міністр оборони Денис Шмигаль звернувся до партнерів у межах 32-го засідання у форматі «Рамштайн» із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України.