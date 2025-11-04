Головна Світ Соціум
Україна не залишиться наодинці цієї зими – фон дер Ляєн про енергетичну підтримку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не залишить українців зимувати без енергетичної підтримки
колаж: Главред

3 листопада Зеленський провів телефонну розмову з фон дер Ляєн

Європейський Союз стоїть поруч із українцями, надаючи екстрену енергетичну підтримку, щоб допомогти Україні пройти наступні місяці. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Главком».

«Україна не залишиться наодинці цієї зими. Водночас ми працюємо над варіантами забезпечення необхідної та стабільної фінансової допомоги Україні. Завтра ми ухвалимо наш Пакет розширення, який відзначить надзвичайну відданість України її європейському шляху протягом останнього року. Послання Єврокомісії чітке: Україна готова рухатися вперед», – зазначила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 

«Урсула розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу нашій енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням», – пише президент.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися, що команди вже цього тижня розпочнуть працювати над реалізацією всіх домовленостей, і узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Теги: Володимир Зеленський Європейський Союз Урсула фон дер Ляєн

