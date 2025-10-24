Зеленський заявив, що Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні взимку

Президент зауважив про кампанію Москви з атак, що паралізують енергетичну інфраструктуру України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Президент зауважив про кампанію Москви з атак, що паралізують енергетичну інфраструктуру України. Він додав, що Путін хоче «гуманітарної катастрофи» в Україні цієї зими.

«Ми не самотні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера. 24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих».

Як повідомлялося, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей із європейськими лідерами у Брюсселі.