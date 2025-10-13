Головна Країна Суспільство
Ракети «Томагавк», Нобелівська премія Трампу, санкції проти РФ: головне з інтерв'ю Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ракети «Томагавк», Нобелівська премія Трампу, санкції проти РФ: головне з інтерв'ю Зеленського
Зеленський в розмові з Fox News обговорив постачання ракет Україні
фото: Офіс президента

Глава держави повідомив, що Київ очікує рішення США щодо передачі далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський в розмові з Fox News обговорив постачання ракет Україні, Нобелівську премію миру для Трампа, витрати Росії на війну проти Україну, викрадення українських дітей та закупівлі Європою російських енергоносіїв.

«Главком» зібрав головні тези президента. 

Зеленський про «Томагавки»

Президент України заявив, що ситуація в Україні залишається складною через масштаб війни та участь у ній союзників Росії.

«Ми сильна країна, але не настільки велика, щоб одночасно протистояти Росії, Ірану та Північній Кореї. Нам потрібна справжня протиповітряна оборона і зброя дальнього радіусу дії – «Томагавки»та інше, щоб показати Путіну, що Америка нас підтримує і рятує»

Глава держави повідомив, що Київ очікує рішення США щодо передачі далекобійної зброї:

«Працюємо над цим. Так, ми, звісно, розраховуємо на це, але побачимо».

Президент України також пояснив, що далекобійна зброя може бути використана лише по військових об’єктах РФ, щоб зменшити її здатність продовжувати війну.

Зеленський про санкції проти РФ

Зеленський закликав США посилити санкції проти енергетики й банківського сектору Росії. Президент заявив, що головним інструментом тиску на агресора мають стати жорсткі економічні санкції.

Він також наголосив, що Росія обходить обмеження через співпрацю з окремими країнами Глобального Півдня, тому важливо закрити всі лазівки й посилити санкційний тиск, щоб зменшити ресурси агресора.

Зеленський про витрати Росії на війну

Президент наголосив, що санкції проти РФ залишаються критично важливими:

«Росія зараз витрачає $350 млрд лише на військові цілі – цю війну та свій оборонний сектор. Тому вони виробляють так багато дронів, дорогих ракет, артилерійських снарядів. І вкладають великі кошти у контракти з Північною Кореєю, допомагаючи їй зміцнювати армію. Тому санкції дуже важливі».

Зеленський про закупівлі Європою російських енергоносіїв

Глава держави відзначив прогрес Європи у зменшенні залежності від російських енергоресурсів, але наголосив, що цього все ще замало для справжнього тиску на Кремль:

«Європа зробила великий прогрес – скоротила 80% енергоконтрактів за час війни. Ми працювали разом, проводили зустрічі, діалоги – і вони це зробили. Але цього недостатньо. Я згоден з американцями – потрібно більше».

Зеленський про викрадення Росією українських дітей

Президент України назвав цифру, яка відображає масштаб злочину окупантів проти українських дітей:

«Що ми знаємо – мінімум 19 тисяч дітей викрала Росія. Може бути більше, але 19 тисяч – це підтверджено. 1600 уже повернули в Україну.»

Президент додав, що діє програма «Повернемо дітей», до якої долучилися 40 країн, які допомагають знаходити та повертати українських дітей додому.

Зеленський подякував Трампу та першій леді США за увагу до питання викрадених українських дітей.

Зеленський про Нобелівську премію для Трампа

Зеленський запевнив, що якщо Трамп зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів, то Україна висуне його на Нобелівську премію:

«Ми розуміємо, що перемир’я не завжди завершує війну, але це найбільший крок до її завершення. Тому, якщо він це зробить, я сподіваюся, і дай Боже, щоб він зміг це зробити. Звісно, в такому разі ми його висунемо і з гордістю привітаємо».

Також президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News поділився сподіваннями щодо можливостей президента США Дональда Трампа у зупиненні агресії Росії. Зеленський висловив впевненість, що Трамп має вплив та можливості, щоб швидко зупинити Путіна

