Чи буде блекаут? Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на енергетику

Президент: Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати

Глава держави розказав про готовність нашої енергетичної та газової систем до холодів

Президент Володимир Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на українську енергетичну інфраструктуру та підкреслив важливість захисту енергетичної системи. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення. Ви також повинні розуміти, що перехоплювачі – це не лише, наприклад, мати 500 або 1000 на добу. Те, що ми повинні зробити, і це буде зроблено. Їх вже немало, але питання від виробників, що стосується систем. Тобто питання в кількості систем запусків відповідних дронів. Треба їх наростити», – сказав він.

Президент додав, що перехоплювачі добре виконують свою задачу. «Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів – 36 «шахедів» залітало, 22 збивалося перехоплювачами», – пояснив він.

«Загалом кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим», – зазначив Зеленський.

Щодо електрики, президент підкреслив, що Україна буде захищати енергетичну інфраструктуру від ударів та відновлювати її після атак. «Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити», – додав він.

Також Зеленський розказав, як Україна діятиме через удари по газовій інфраструктурі. Він повідомив про план «А» та «Б».

Варто зазначити, що російські війська лише за одну добу здійснили понад 26 атак на енергетичні об’єкти України, і низка регіонів залишається під щоденним вогнем.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.