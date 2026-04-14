Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну
Юлія Свириденко заявила, що Україна запустила агрохаб у Гані
фото: Svyrydenko_Y/Х

Центр у Гані поєднає українське борошно з місцевими продуктами та забезпечуватиме продовольчі набори

Україна відкрила перший агрохаб в Африці – центр переробки та розподілу продовольства запрацював у Республіці Гана в межах ініціативи Food from Ukraine. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Telegram.

Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну фото 1
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Попри війну Україна продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та переходить до нової моделі співпраці – не лише експорту зерна, а й створення виробничих і логістичних центрів у партнерських країнах.

Як зазначила прем’єрка, агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани. Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

«Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки», – заявила Свириденко.

У межах роботи центру українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продуктові набори та забезпечуватимуть їхній розподіл серед населення. Наступним етапом стане розвиток переробки, пакування та порціонування продукції безпосередньо на території Гани.

До перших наборів увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття було передано 4000 продуктових наборів для найбільш вразливих категорій населення, зокрема для вдів.

В уряді України розглядають Гану як ключового партнера у Західній Африці для розвитку гуманітарних програм і розширення економічної присутності в регіоні.

«Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку», – підсумувала прем’єрка.

Нагадаємо, що на тлі зміщення уваги США та їхніх союзників на Близький Схід Росія активізує свою присутність в Африці, зокрема на Мадагаскарі. Після зміни влади в країні нове керівництво на чолі з полковником Майклом Рандріаріною взяло курс на зближення з Москвою. Росія вже надала військову техніку, включно з гелікоптерами та броньованими машинами, а також направила фахівців для підтримки безпеки режиму.

Показовим сигналом зміни зовнішньополітичного вектора став перший закордонний візит нового лідера, який він здійснив до Росії, відмовившись від традиційного для країни напрямку — Франції, що тривалий час залишалася ключовим партнером Мадагаскару. Це свідчить про поступове переорієнтування країни на співпрацю з Кремлем.

Теги: Африка Україна дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua