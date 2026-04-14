Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну

Центр у Гані поєднає українське борошно з місцевими продуктами та забезпечуватиме продовольчі набори

Україна відкрила перший агрохаб в Африці – центр переробки та розподілу продовольства запрацював у Республіці Гана в межах ініціативи Food from Ukraine. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Telegram.

Попри війну Україна продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та переходить до нової моделі співпраці – не лише експорту зерна, а й створення виробничих і логістичних центрів у партнерських країнах.

Як зазначила прем’єрка, агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани. Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

«Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки», – заявила Свириденко.

У межах роботи центру українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продуктові набори та забезпечуватимуть їхній розподіл серед населення. Наступним етапом стане розвиток переробки, пакування та порціонування продукції безпосередньо на території Гани.

До перших наборів увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття було передано 4000 продуктових наборів для найбільш вразливих категорій населення, зокрема для вдів.

В уряді України розглядають Гану як ключового партнера у Західній Африці для розвитку гуманітарних програм і розширення економічної присутності в регіоні.

«Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку», – підсумувала прем’єрка.

Нагадаємо, що на тлі зміщення уваги США та їхніх союзників на Близький Схід Росія активізує свою присутність в Африці, зокрема на Мадагаскарі. Після зміни влади в країні нове керівництво на чолі з полковником Майклом Рандріаріною взяло курс на зближення з Москвою. Росія вже надала військову техніку, включно з гелікоптерами та броньованими машинами, а також направила фахівців для підтримки безпеки режиму.

Показовим сигналом зміни зовнішньополітичного вектора став перший закордонний візит нового лідера, який він здійснив до Росії, відмовившись від традиційного для країни напрямку — Франції, що тривалий час залишалася ключовим партнером Мадагаскару. Це свідчить про поступове переорієнтування країни на співпрацю з Кремлем.