Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці

Росія надає допомогу військовому керівництву на Мадагаскарі, намагаючись розширити свою присутність в Африці

Поки увага США та західних союзників зосереджена на конфлікті на Близькому Сході, Кремль активно закріплюється на Мадагаскарі. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Нове керівництво острівної держави на чолі з полковником Майклом Рандріаріною, який прийшов до влади внаслідок перевороту, офіційно проголосило курс на зміцнення відносин із Москвою. Росія вже передала Мадагаскару бойові гелікоптери, бронетехніку та продовольство, а також відправила військових фахівців для забезпечення безпеки нового режиму. На відміну від багаторічної традиції, свій перший закордонний візит Рандріаріна здійснив саме до Володимира Путіна, а не до Франції, колишньої метрополії та основного торговельного партнера острова.

Геостратегічне значення Мадагаскару для Кремля зумовлене його розташуванням уздовж Мозамбікської протоки, через яку проходить майже третина світового обсягу нафти. Контроль над цим маршрутом та потенційне відродження військово-морської бази Анціранана дають Росії значні важелі впливу в Індійському океані. Окрім логістики, Москву приваблюють багаті родовища кобальту, графіту та рідкісноземельних металів, необхідних для сучасних технологій. Російські державні банки та енергетичні компанії вже почали переговори про перегляд чинних контрактів на видобуток ресурсів на свою користь.

Для президента Рандріаріни союз із Росією став способом захиститися від тиску Євросоюзу та Франції, які вимагають швидкого повернення до демократії. Москва, своєю чергою, вміло використовує моменти, коли увага Заходу відволікається на інші глобальні кризи, пропонуючи військову підтримку в обмін на геополітичну лояльність та доступ до стратегічних копалин. Таким чином, Мадагаскар стає черговою ланкою у розширенні російського впливу на африканському континенті, створюючи нові виклики для стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

