Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці
фото: AP

Росія надає допомогу військовому керівництву на Мадагаскарі, намагаючись розширити свою присутність в Африці

Поки увага США та західних союзників зосереджена на конфлікті на Близькому Сході, Кремль активно закріплюється на Мадагаскарі. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Нове керівництво острівної держави на чолі з полковником Майклом Рандріаріною, який прийшов до влади внаслідок перевороту, офіційно проголосило курс на зміцнення відносин із Москвою. Росія вже передала Мадагаскару бойові гелікоптери, бронетехніку та продовольство, а також відправила військових фахівців для забезпечення безпеки нового режиму. На відміну від багаторічної традиції, свій перший закордонний візит Рандріаріна здійснив саме до Володимира Путіна, а не до Франції, колишньої метрополії та основного торговельного партнера острова.

Геостратегічне значення Мадагаскару для Кремля зумовлене його розташуванням уздовж Мозамбікської протоки, через яку проходить майже третина світового обсягу нафти. Контроль над цим маршрутом та потенційне відродження військово-морської бази Анціранана дають Росії значні важелі впливу в Індійському океані. Окрім логістики, Москву приваблюють багаті родовища кобальту, графіту та рідкісноземельних металів, необхідних для сучасних технологій. Російські державні банки та енергетичні компанії вже почали переговори про перегляд чинних контрактів на видобуток ресурсів на свою користь.

Для президента Рандріаріни союз із Росією став способом захиститися від тиску Євросоюзу та Франції, які вимагають швидкого повернення до демократії. Москва, своєю чергою, вміло використовує моменти, коли увага Заходу відволікається на інші глобальні кризи, пропонуючи військову підтримку в обмін на геополітичну лояльність та доступ до стратегічних копалин. Таким чином, Мадагаскар стає черговою ланкою у розширенні російського впливу на африканському континенті, створюючи нові виклики для стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як відомо, Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання.

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та підвищила попит на російську сировину. Причиною стало фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку щодня транспортувалося понад 12 млн барелів нафти з Перської затоки.

Нагадаємо, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії.

Теги: росія путін Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua