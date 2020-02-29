Українка з лайнеру Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу



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На борту круїзного лайнера перебувають 25 українців, які там працюють

Українку виписали з лікарні і перевезли у готель

Українка, яка заразилась на японському лайнері Diamond Princess, вилікувалась від коронавірусу. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Погорельцев зазначив, що українку виписали з лікарні і перевезли у готель.

«27.02.2020 одну громадянку України було виписано з лікарні та перевезено до готелю. Посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє громадян України продовжують перебувати в медичних закладах. Дата їх виписки наразі невідома», – йдеться у повідомленні.

Останнім часом, кількість заражених коронавірусом українців на лайнері Diamond Princess збільшилося до чотирьох осіб. Міністерство охорони здоров’я розглядає питання евакуації українських громадян через спалах коронавірусу на лайнері Diamond Princess.

Як повідомлялося раніше, на борту круїзного лайнера перебувають 25 українців, які там працюють. За словами начальника відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка, громадяни України не збираються евакуюватися в Україну.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

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