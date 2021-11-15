Українська влада попросила у США універсальні протикорабельні ракети

Ракетами «Гарпун» можна обладнати літаки, кораблі та субмарини

Українська влада звернулася до Сполучених Штатів Америки із проханням про постачання протикорабельних ракет «Гарпун». Про це повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на власні джерела.

Ще на початку 2020 року повідомлялося, що у Міноборони були плани купити у США протикорабельні ракети «Гарпун» разом із береговими ракетними комплексами.

Гарпун – протикорабельна ракета, розроблена і виготовлена McDonnell Douglas (нині Boeing Defense, Space). Ракета може бути запущена з:

Літака з нерухомим крилом (AGM-84, ракета без твердопаливного ракетного прискорювача);

Корабля (RGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчіпляється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ);

Підводного човна (UGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем для забезпечення підводного запуску через торпедний апарат);

Батареї берегової оборони.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від США технічну допомогу для армії.

Також у зв’язку із накопиченням Росією військ на кордоні РФ з Україною США та Велика Британія заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

«Наше занепокоєння полягає в тому, що Росія може зробити серйозну помилку, намагаючись повторити те, що вона вчинила ще у 2014 році, коли вона зібрала війська вздовж кордону, перетнула суверенну українську територію та зробила це, неправдиво стверджуючи, що це було спровоковано», – заявляв минулого тижня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

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