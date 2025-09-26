Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям

Соціальну допомогу можуть отримати лише ті українці, які працюють

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Документ передбачає, що громадяни України, які не працюють у Польщі, втрачають право на низку пільг, зокрема на медичну реабілітацію, програми лікування від наркозалежності, окремі медичні послуги, забезпечення рецептурними препаратами та стоматологічну допомогу.

Соціальну підтримку отримуватимуть лише ті українці, які мають роботу, а їхні діти відвідують польську школу. Виняток становитимуть батьки, що виховують дітей з інвалідністю.

Керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький наголосив, що це останній законопроєкт щодо підтримки українських біженців, підписаний Каролем Навроцьким.

Раніше польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

Як повідомлялося, українці, які повертаються з Польщі, отримають державну підтримку у вигляді житла, гуманітарної, медичної та соціальної допомоги. За словами Ірини Верещук, повернення українців із Польщі потребує ретельної підготовки держави. Особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та інших вразливих категорій громадян.