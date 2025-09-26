Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям
Соціальну допомогу можуть отримати лише ті українці, які працюють
фото: East News

Збігнєв Богуцький наголосив, що це останній законопроєкт щодо підтримки українських біженців

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Документ передбачає, що громадяни України, які не працюють у Польщі, втрачають право на низку пільг, зокрема на медичну реабілітацію, програми лікування від наркозалежності, окремі медичні послуги, забезпечення рецептурними препаратами та стоматологічну допомогу.

Соціальну підтримку отримуватимуть лише ті українці, які мають роботу, а їхні діти відвідують польську школу. Виняток становитимуть батьки, що виховують дітей з інвалідністю.

Керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький наголосив, що це останній законопроєкт щодо підтримки українських біженців, підписаний Каролем Навроцьким.

Раніше польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

Як повідомлялося, українці, які повертаються з Польщі, отримають державну підтримку у вигляді житла, гуманітарної, медичної та соціальної допомоги. За словами Ірини Верещук, повернення українців із Польщі потребує ретельної підготовки держави. Особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та інших вразливих категорій громадян.

Читайте також:

Теги: Польща українці біженці Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість українців, які виїхали, вже не повернеться
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
28 серпня, 15:30
Зруйнований будинок внаслідок атаки російський БпЛА на Польщу
Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters
10 вересня, 10:49
НАТО готує військову відповідь на російські дрони в Польщі – Bloomberg
НАТО готує військову відповідь на російські дрони в Польщі – Bloomberg
12 вересня, 00:50
Білоруські ЗМІ пишуть, що на кордоні Польща встановила колючий дріт та загороджувальні щити
Польща закрила кордон із Білоруссю
12 вересня, 04:51
Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
12 вересня, 09:26
Босацький заявив, що Польща не дозволить себе залякати і її рішучість підтримувати Україну залишається непохитною
На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно
13 вересня, 01:15
Британські Typhoon підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі
Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після атаки російських БпЛА
16 вересня, 05:14
За даними польських спецслужб, збитий безпілотник не становив загрози
Польща повідомила, хто запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві
16 вересня, 15:18
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
17 вересня, 05:23

Політика

Росія готує диверсії довкола Британських островів, вивчаючи підводні комунікації – FT
Росія готує диверсії довкола Британських островів, вивчаючи підводні комунікації – FT
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України
Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям
Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям
Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік»
Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік»
Сійярто висунув претензії до Зеленського
Сійярто висунув претензії до Зеленського
Лукашенко після зустрічі з Путіним пригрозив Україні
Лукашенко після зустрічі з Путіним пригрозив Україні

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua