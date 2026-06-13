Мін'юст США дозволив одну з найбільших угод в історії Голлівуду

Міністерство юстиції США схвалило придбання компанії Warner Bros. Discovery медіагрупою Paramount Skydance в рамках угоди на $111 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Регулятор не побачив загрози конкуренції

Рішення відкриває шлях до створення одного з найбільших медіаконгломератів у світі. Після завершення угоди під одним управлінням опиняться великі кіно- та телевізійні студії, телеканал CNN, а також стримінгові сервіси HBO Max і Paramount+, які планують об'єднати в єдину платформу.

Очікується, що новий сервіс матиме близько 200 млн передплатників.

В Антимонопольному відділі Мін'юсту США повідомили, що перевірка угоди тривала вісім місяців. За цей час слідчі проаналізували понад 2 млн документів, провели численні допити свідків та координували роботу з генеральними прокурорами штатів.

У відомстві дійшли висновку, що угода навряд чи зашкодить конкуренції або американським споживачам.

«На підставі доказів, отриманих у ході розслідування, було встановлено, що угода, ймовірно, не завдасть шкоди конкуренції або американським споживачам», – зазначили в Мін'юсті.

У Paramount привітали рішення регулятора та заявили, що об'єднана компанія зможе ефективніше конкурувати з великими технологічними платформами на ринку розваг.

Злиття може змінити ринок розваг

Угода вже стала однією з найрезонансніших подій для американської індустрії розваг. Вона передбачає об'єднання двох історичних конкурентів Голлівуду та може суттєво змінити баланс сил на ринку кіно, телебачення та стримінгових сервісів.

Водночас угода викликала занепокоєння частини представників галузі, які побоюються можливих масових скорочень персоналу після завершення злиття.

Попри схвалення федерального регулятора, юридичні процедури ще не завершені. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що його відомство продовжує власне розслідування та залишає за собою право звернутися до суду з вимогою заблокувати угоду.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо запланованої угоди між Netflix і Warner Bros. Discovery на $72 млрд. Він заявив, що Netflix уже має надто велику частку ринку, а подальше розширення компанії може викликати питання з боку антимонопольних регуляторів.