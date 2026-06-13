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Вашингтон посилив охорону танкерів у Перській затоці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вашингтон посилив охорону танкерів у Перській затоці
Американський флот дедалі активніше втручається в безпеку судноплавства
фото: BBC

Американські військові дедалі частіше супроводжують судна через Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світового експорту нафти

Сполучені Штати посилили військовий супровід нафтових танкерів в Ормузькій протоці на тлі напруженої ситуації в регіоні. Наразі під охороною американських військових проходять судна, які перевозять близько 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів на добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю міністра енергетики США Кріса Райта.

Нинішній обсяг перевезень під захистом американських військових становить приблизно половину від тих показників, які фіксувалися до початку загострення між США, Ізраїлем та Іраном.

Райт зазначив, що до конфлікту через Ормузьку протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти.

Частину цих поставок вдалося переорієнтувати на трубопроводи та інші маршрути транспортування. Крім того, деякі країни наростили видобуток, що дозволило частково компенсувати втрати.

«Сьогоднішні потоки наближаються до половини цього дефіциту, і вони зростають», – сказав міністр.

За словами Райта, активніше залучення американського флоту до супроводу танкерів свідчить про прагнення адміністрації президента Дональда Трампа одночасно забезпечити стабільність енергетичних ринків і не допустити появи в Ірану ядерної зброї.

Ормузька протока залишається одним із найважливіших транспортних коридорів світу. Через неї проходить значна частина глобального морського експорту нафти та зрідженого природного газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навіть у разі укладення мирної угоди між США та Іраном швидкого відновлення колишніх обсягів перевезень через Ормузьку протоку не очікується. Експерти вказують на ризики мінування акваторії, можливі атаки безпілотників та різке подорожчання страхування суден. Водночас країни-виробники, зокрема США, Бразилія та Канада, вже нарощують видобуток нафти, а світові ринки поступово перебудовують логістичні ланцюги.

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Теги: нафта США Іран війна

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