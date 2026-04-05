Генштаб підтвердив ураження порту «Приморськ» та нафтозавод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»

Максим Бурич
Нічна операція Сил оборони охопила ключові логістичні та виробничі вузли ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали нищівного удару по тилу РФ

У ніч на неділю, 5 квітня 2026 року, українські військові здійснили масштабну атаку на критичну інфраструктуру російського агресора. Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Нижегородській області та стратегічного порту на Балтійському морі. Ці удари стали частиною системної стратегії знекровлення російського ВПК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

На підприємстві НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (м. Кстово) виникла масштабна пожежа. Цей завод є стратегічним об'єктом, що забезпечує майже 30% споживання бензину московським регіоном та постачає пальне для окупаційного контингенту. Потужність об'єкта – 17 млн тонн на рік.

Підтверджено у порту «Приморськ» пожежу в інфраструктурі одного з найбільших нафтових портів РФ, що задіяний у експорті та транспортуванні палива.

Уражено склад зберігання авіаційної техніки в окупованому Криму, що послаблює можливості ворожої авіації в акваторії Чорного моря.

Також зафіксовано влучання по скупченнях живої сили ворога в районах Березового, Новомиколаївки (Дніпропетровщина), Гуляйполя (Запоріжжя) та Ялинського (Донеччина).

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звітував про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку, яка триває з кінця січня. За цей час українським воїнам вдалося повернути під контроль значні території у Дніпропетровській та Запорізькій областях, попри відчайдушні спроби ворога створити «буферну зону» на українській землі. З кінця січня Сили оборони України демонструють стабільний поступ на південному сході, зокрема відновлено контроль над 480 кв. км української землі. Деокуповано 8 селищ у Дніпропетровській області та 4 – у Запорізькій.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
