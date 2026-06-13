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Російські фейки отримали нове життя. Ексочільниця розвідки США потрапила в халепу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські фейки отримали нове життя. Ексочільниця розвідки США потрапила в халепу
Ексочільниця розвідки США Тулсі Габбард зробила нову заяву про Україну і одразу потрапила під критику
скріншот з відео

Після публікації «розсекречених» матеріалів журналісти знайшли на карті Київ біля Одеси, місто «Крим» та інші дивні позначення

Колишня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила матеріали, які нібито свідчать про багаторічне фінансування урядом США понад 120 біологічних лабораторій у світі, зокрема в Україні. Разом із документами була опублікована карта, яка викликала хвилю критики через численні помилки та сумнівні твердження. Про це повідомляє «Главком».

Суперечлива заява та помилки на карті

У своїй заяві Габбард стверджує, що частина лабораторій займається дослідженням небезпечних патогенів, а деякі з них нібито розташовані на території України.

Також вона заявила, що американська розвідка раніше попереджала про можливе зберігання небезпечних біологічних матеріалів в одній із лабораторій, яка фінансувалася Сполученими Штатами.

Втім, найбільше запитань викликала карта, оприлюднена разом із заявою. На ній Київ позначений поблизу Одеси, одне з міст підписане як «Чернів», а серед місць розташування так званих «біолабораторій» вказані «Крим» та «Закарпаття» як окремі населені пункти.

Критика з боку журналістів та експертів

Публікацію розкритикували журналісти та експерти. Керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що такими діями Габбард фактично допомагає російським інформаційним кампаніям.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер своєю чергою припустив, що колишня посадовиця скористалася можливістю вкотре поширити одну зі своїх давніх теорій змови щодо нібито американських біолабораторій в Україні.

Що відомо про програму біобезпеки США та України

Зазначається, що подібні заяви Габбард робила ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді вона посилалася на програму співпраці США та України у сфері біобезпеки, яка передбачала підтримку лабораторій для виявлення та моніторингу небезпечних захворювань.

За даними Пентагону, з 2005 року в межах цієї програми близько $200 млн було спрямовано на підтримку 46 українських лабораторій. Водночас жодних доказів існування в Україні американських лабораторій зі створення біологічної зброї не наводилося.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтримав можливе скорочення штату Національної розвідки США та заявив, що довіряє новому виконувачу обов'язків керівника відомства Біллу Пулте. Також глава Білого дому повідомив, що наразі розглядає кількох кандидатів на посаду нового директора американської розвідки.

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Теги: розвідка Крим США пропаганда біологічна зброя

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