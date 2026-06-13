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Іран створив нові перешкоди для контролю над ядерними матеріалами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Іран створив нові перешкоди для контролю над ядерними матеріалами
США раніше розглядали силовий сценарій
фото: Reuters

Тегеран замінував підходи до сховищ зі збагаченим ураном саме тоді, коли сторони наблизилися до ядерної угоди

Іран за останні тижні суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, обваливши тунелі та замінувавши входи до сховищ. Такі дії можуть серйозно ускладнити реалізацію майбутньої угоди зі США щодо вилучення та знищення ядерних матеріалів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Іран посилив захист ядерних матеріалів

Доступ до приблизно пів тонни високозбагаченого урану нині став значно складнішим і небезпечнішим, ніж ще місяць тому. CNN зазначає, що зміцнення сховищ відбулося після того, як президент США Дональд Трамп публічно допускав можливість проведення операції із захоплення іранських ядерних матеріалів.

Наразі Вашингтон і Тегеран наблизилися до укладення угоди, яка передбачає передачу запасів збагаченого урану Сполученим Штатам. Згідно з попереднім планом, матеріал мали знищити безпосередньо на території Ірану, після чого його залишки планували вивезти з країни.

Втім, нові інженерні укріплення можуть суттєво ускладнити виконання цих домовленостей.

Експерти попереджають про нові труднощі

«Якщо це повідомлення правдиве, це точно ускладнить вилучення високозбагаченого урану», – заявив колишній керівник Управління з вилучення ядерних матеріалів Національного управління ядерної безпеки США Скотт Рокер.

За його словами, навіть іранській стороні тепер доведеться використовувати важку техніку та проводити масштабні роботи з розмінування для отримання доступу до матеріалу.

Експерт також застеріг, що у разі вимоги зібрати всі запаси урану в одному місці Тегеран може заявити про неможливість вилучення частини матеріалів.

«У нас не було б повної впевненості, що Іран не зможе зберегти до нього доступ у майбутньому», – додав Рокер.

США раніше розглядали силовий сценарій

За оцінками міжнародних експертів, основна частина запасів високозбагаченого урану перебуває в обвалених тунелях ядерного комплексу в Ісфахані. Частина матеріалу також може зберігатися на інших об'єктах.

Як стверджує CNN, ще в середині травня американські військові розглядали варіант проведення операції з вилучення ядерних матеріалів, однак від неї відмовилися через високий рівень ризику. Після цього Іран додатково укріпив місця можливого зберігання урану.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди щодо врегулювання іранської ядерної програми. Документ передбачає відмову Тегерана від створення ядерної зброї та врегулювання питання запасів збагаченого урану в обмін на поетапне пом'якшення американських санкцій.

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Теги: Іран США війна

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