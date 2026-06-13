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Українські дрони атакували ключовий нафтогазовий термінал РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Українські дрони атакували ключовий нафтогазовий термінал РФ
«Таманьнафтогаз» є найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотники уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами, а також два нафтоналивні стендери

Сили оборони України уразили «Таманьнафтогаз» – ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із ССО та ГУР завдали успішних ударів по нафтогазовому терміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Він є найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів. Безпілотники СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

Вогонь спалахнув і в районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури «Таманьнафтогазу». Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.

«Російський нафтогазовий комплекс – це джерело фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста», – зазначили спецслужбовці.

Нагадаємо, що «Таманьнафтогаз» атаковано далеко не вперше. Так, у ніч на 24 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоналивний причал нафтового терміналу «Таманьнефтегаз». 

До слова, Сили оборони України в ніч на 13 червня завдали удару по об'єкту нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Також під ураження потрапили командні пункти, оператори безпілотників та місця розташування особового складу російської армії. 

Раніше Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по полігону «Восточний» у Запорізькій області, де російські війська проводили підготовку особового складу. 

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Теги: росія війна дрон СБУ нафта нафтопродукти

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