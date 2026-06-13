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На одному з найбільших заводів Криму сталася пожежа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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На одному з найбільших заводів Криму сталася пожежа
Через пожежу на «Кримському Титані» працівників відправили додому
скріншот з відео

Окупанти евакуювали працівників підприємства та запровадили обмеження через наслідки займання

У тимчасово окупованому Армянську на території хімічного заводу «Кримський Титан» спалахнула пожежа. Через займання працівників підприємства евакуювали, а в місті запровадили графік подачі води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією каналу, пожежа виникла на території одного з найбільших промислових підприємств окупованого півострова. «Гасити не виходить, оскільки це хімічне виробництво. Усіх співробітників відправили додому», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через надзвичайну ситуацію в Армянську водопостачання здійснюватиметься за графіком. «Кримський Титан» є найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Підприємство розташоване на півночі окупованого Криму та вважається одним із ключових промислових об'єктів регіону.

Причини виникнення пожежі наразі не розголошуються. Також відсутня офіційна інформація про можливих постраждалих або масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, раніше моніторингові канали повідомляли, що російські окупанти почали маскувати військові бензовози у Криму під цивільні вантажівки. Такі заходи пов'язували з регулярними ударами Сил оборони України по логістичних маршрутах та об'єктах забезпечення російських військ на окупованому півострові.

Раніше окупаційна влада Херсонської області заявила про нові атаки на транспортну інфраструктуру, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із захопленими територіями півдня України. Протягом ночі російські сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи нібито збили 25 ударних безпілотників.

Окупанти стверджують, що під атакою опинилися переправи на Чонгарському напрямку. У зв'язку з цим рух транспорту в напрямку пункту пропуску «Джанкой» було тимчасово перекрито.

Крім того, за словами Сальдо, вночі удару зазнав міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Після обстеження конструкції рух переправою відновили, однак наразі транспорт пропускають у реверсивному режимі.

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Теги: пожежа Крим завод

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