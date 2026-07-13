Українці склали більшість працевлаштованих іноземців у Польщі: названо кількість

На польському ринку праці зростає залежність від іноземних найманих працівників

Станом на січень 2026 року з 1,1 млн іноземних працівників в Польщі понод 750 тис. – українці

На польському ринку праці зростає залежність від іноземних найманих працівників, і станом на 2026 рік абсолютну більшість із них складають громадяни України, повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичного центру міжнародної компанії Gremi Personal.

За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), реакція на дефіцит кадрів у Польщі переросла в структурну зміну економіки.

«Бізнес звик працювати в умовах, коли без іноземців неможливо забезпечити нормальне функціонування виробництва, логістики, будівництва, сфери послуг та сільського господарства», – зазначають аналітики компанії.

Загалом в Польщі більше 1,1 млн працевлаштованих іноземців, і 757,7 тис. з них, або ж 68%, є громадянами України.

Відзначається, що українці загалом добре інтегровані в європейський ринок праці, оскільки володіють мовами, мають досвід та не потребують тривалої адаптації.

«Для роботодавців це означає менші витрати на інтеграцію порівняно із залученням працівників із більш віддалених країн», – підсумували в компанії.

Нагадаємо, що водночас у Києві спостерігається дефіцит на ринку праці. Столиця вже стикається з нестачею працівників, а надалі ця проблема лише посилюватиметься через зростання кількості ветеранів.

Крім того, українські роботодавці почали фіксувати нову тенденцію на ринку праці – зростання кількості чоловіків віком до 22 років, які виїжджають за кордон. Це вже позначається на кількості молодих кандидатів на вакансії.