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Дрони атакували складські приміщення у двох регіонах Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували складські приміщення у двох регіонах Росії
Російська влада підтвердила атаку на склад у Красному Бору
скриншот з відео

Після ударів у Чехові спалахнула пожежа, а влада Ленінградської області підтвердила атаку на склад у Красному Бору

Безпілотники в ніч на 4 серпня атакували складські об'єкти у Ленінградській та Московській областях Росії. Влада Ленінградської області підтвердила удар по складу Wildberries у Красному Бору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Першою підтвердженою ціллю став склад Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області. Губернатор регіону  підтвердив атаку на складський комплекс у населеному пункті. Інших подробиць щодо наслідків удару або можливих пошкоджень він не навів.

Також під атакою опинився Чехов Московської області. За попередньою інформацією, там безпілотники вдарили по одному зі складських об'єктів. Спочатку російські пабліки повідомляли, що йдеться про склад Wildberries, однак згодом уточнили, що ця інформація наразі не підтверджена.

Після атаки в Чехові спалахнула сильна пожежа, яка, за повідомленнями російських Telegram-каналів, продовжувала поширюватися. Крім того, зазначалося, що безпілотники й надалі перебували в повітрі над містом, через що атака тривала.

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Інформації про постраждалих або масштаби руйнувань російська влада наразі не оприлюднила. Незалежного підтвердження щодо об'єкта, який був уражений у Чехові, також поки немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

3 серпня, у Володимирській області Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Під удар потрапив склад у селі Хрястово. Інформацію про атаку спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії. 

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Теги: росія дрон

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