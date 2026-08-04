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Росія розосередила літаки-розвідники А-50У: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія розосередила літаки-розвідники А-50У: причина
Росія перекинула літаки А-50У на нові аеродроми
фото: росЗМІ

Після тривалої паузи російська авіація відновила регулярні польоти, а аналітики пов'язали це з посиленням захисту від українських ракет

Росія після майже місячної перерви активізувала використання літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50У та розосередила їх по кількох тилових аеродромах. За оцінкою аналітиків, такі дії можуть бути пов'язані з наміром посилити контроль повітряного простору та підвищити ефективність виявлення українських крилатих ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний».

OSINT-аналітики засвідчили різке зростання активності російських літаків А-50У. На початку червня вони майже не виконували чергувань поблизу українського напрямку.

У період із 4 до 22 червня фіксувалися лише поодинокі польоти. Зокрема, було введено до строю після ремонту літак із бортовим номером «47 червоний», а також зафіксовано переліт за маршрутом Воркута – Оленья.

Після 23 червня ситуація змінилася. Один із літаків А-50У почав регулярно виконувати нічні чергування над тиловими районами Росії, переважно в повітряному просторі Ульяновської та Самарської областей. За час дослідження аналітики нарахували близько 60 таких польотів.

За даними авторів аналізу, 4 липня літак А-50У відіграв ключову роль під час відбиття атаки українських крилатих ракет.

Якщо раніше літаки цього типу переважно базувалися на аеродромах «Іваново» та «Ульяновськ», то згодом російське командування змінило підхід. А-50У почали використовувати також із аеродромів «Большое Савино» в Пермі, «Оренбург-2» та «Челябінськ».

Особливу увагу аналітики звернули на 7 липня, коли Росія одночасно підняла у повітря чотири літаки А-50У. За їхньою оцінкою, це становить майже весь боєздатний парк таких машин, який наразі має РФ.

У дослідженні зазначається, що за короткий час російська армія перейшла від майже повної відсутності польотів А-50У до їхнього регулярного використання. На думку аналітиків, це свідчить про спробу посилити контроль повітряного простору та покращити можливості виявлення українських засобів повітряного ураження.

А-50У є літаком далекого радіолокаційного виявлення, здатним виявляти повітряні цілі на значній відстані та передавати інформацію підрозділам протиповітряної оборони й авіації. Він вважається одним із ключових елементів російської системи управління повітряними операціями.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

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Теги: росія розвідка ЗСУ війна

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