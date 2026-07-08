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Молодь масово зникає з ринку праці: названо причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Молодь масово зникає з ринку праці: названо причину
Марія Абдулліна: «Близько 40% роботодавців уже відчули цей вплив»
фото: glavcom.ua

Роботодавці намагаються компенсувати нестачу працівників з допомогою кандидатів без досвіду

Українські роботодавці почали фіксувати нову тенденцію на ринку праці – зростання кількості чоловіків віком до 22 років, які виїжджають за кордон. Це вже позначається на кількості молодих кандидатів на вакансії. Про це під час HR Wisdom Summit 2026 заявила керівниця платформи OLX Робота, співголова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації Марія Абдулліна, повідомляє кореспондент «Главкома».

Кадрову кризу, за словами Марії Абдулліної, нині відчувають 78% роботодавців, а 68% очікують подальшого погіршення ситуації. Головною причиною дефіциту кадрів бізнес називає мобілізацію, однак дедалі більше компаній відзначають і вплив зовнішньої міграції.

«Одним із нових трендів 2026 року стало зростання виїзду чоловіків до 22 років. Близько 40% роботодавців уже відчули цей вплив: зменшується кількість молодих кандидатів і відгуків на вакансії», – сказала Абдулліна.

Вона зазначила, що ситуація створює додатковий виклик для бізнесу, адже саме молодь сьогодні є однією з головних цільових аудиторій під час найму. Водночас роботодавці дедалі частіше залучають кандидатів без досвіду роботи, ветеранів та людей старшого віку, щоб компенсувати нестачу персоналу.

Як повідомляв «Главком», співголова HR-комітету Європейської бізнес асоціації Марія Абдулліна під час HR Wisdom Summit 2026 заявила керівниця платформи OLX Робота також заявляла, що раїнський ринок праці демонструє ознаки посилення тінізації. Попри те, що більшість компаній продовжують офіційно оформлювати працівників, частка роботодавців, які визнають «компроміси» в трудових відносинах, зростає.

До слова, станом на кінець червня 2026 року кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних – роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців.

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Теги: економіка бізнес мобілізація чоловік робота

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