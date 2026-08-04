Нова тактика України поставила під загрозу експорт нафти РФ – Bloomberg

Після зміни пріоритетів атак Росія зіткнулася з новими ризиками для експорту нафти та роботи портової інфраструктури

Україна змінила підхід до ударів по російській нафтовій інфраструктурі, що створило нові ризики для експорту нафти РФ. Після серії атак на нафтопереробні заводи основними цілями стали танкери та морська логістика, що, на думку аналітиків, посилило невизначеність для російської нафтової галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Масштаби атак зростають

За даними видання, у липні великі російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери, морська інфраструктура та ключові нафтопроводи щонайменше 30 разів опинилися під ударами. Це другий найвищий місячний показник за весь час повномасштабної війни.

Водночас до цієї статистики не включено ще вісім атак на танкери, пов'язані з терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму на російському узбережжі Чорного моря, оскільки відповідальність за них офіційно не підтверджена. Якщо Київ визнає свою причетність, липень стане рекордним місяцем за кількістю ударів по нафтових об'єктах, пов'язаних із Росією.

Вплив на нафтову галузь

Bloomberg зазначає, що в першій половині липня Україна переважно завдавала ударів по нафтопереробних заводах. Серед цілей був і найбільший у Росії Омський НПЗ, розташований більш ніж за 2500 кілометрів від українського кордону. Через це російські компанії були змушені збільшити експорт сирої нафти, оскільки обсяги її переробки впали до найнижчого рівня з травня 2002 року.

У другій половині липня українські сили зосередилися на нафтових танкерах. За оцінкою EA Analytics, середньодобова переробка нафти в Росії зросла до 3,6 млн барелів на добу, однак цей показник усе ще приблизно на третину нижчий за звичний сезонний рівень.

Видання також звернуло увагу на заяву головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, який наголосив на прагненні України завдавати Росії більших втрат і послаблювати її військові та економічні можливості. Одним із проявів цієї стратегії стали атаки в Чорному та Азовському морях, що призвели до перебоїв у роботі судноплавства з південних російських портів.

Наслідки для експорту

Лише за тиждень, який завершився 26 липня, через порт Новоросійськ, що забезпечує близько 20% морського експорту російської нафти, було завантажено лише чотири танкери. Для порівняння, протягом двох попередніх тижнів цей показник становив сім і вісім суден.

Старший віцепрезидент і керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy AS Хорхе Леон заявив, що Росія може частково перенаправити експорт до балтійських портів. Водночас, за його оцінкою, наявних потужностей трубопроводів, сховищ і танкерів буде недостатньо, щоб повністю компенсувати втрати чорноморського маршруту. Крім того, балтійські порти також залишаються вразливими до можливих перебоїв.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.