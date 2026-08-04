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Росіяни масово виїжджають з окупованого Криму до РФ – ГУР

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни масово виїжджають з окупованого Криму до РФ – ГУР
Туристи до Криму не їдуть, а частина заїжджих орендарів вимушено повертається до Росії
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Пальне у Криму та Севастополі подорожчало на 18% і 25% відносно середньої ціни в Росії

У тимчасово окупованому Криму загострилися проблеми з пальним, електроенергією та водопостачанням, а ціни на продукти зросли в кілька разів – через це росіяни, які переїхали на півострів після окупації 2014 року, дедалі частіше повертаються назад до РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Блекаут: масштаб і тривалість відключень

Липень 2026 року для окупантів у Криму позначився тривалим блекаутом по всьому півострову. Лише за тиждень, з 14 по 20 липня, без електропостачання одночасно залишилися близько 1,4 млн абонентів. У Джанкої, Яни Капу та Армянську перебої зі світлом фіксували щонайменше вісім із десяти днів після початку блекауту, у Севастополі – сім днів. Воду в цей же час відключали в Алушті сім днів, у Сімферополі – шість, у Євпаторії – п'ять. В окремих населених пунктах світла не було понад десять днів; у Євпаторії з 2 липня електрику вдень практично не подавали, повертаючи її вночі лише на чотири-п'ять годин. Навіть очільник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов був змушений публічно визнати – точних графіків відновлення не буде. Нагадаємо, окупований Крим уже залишався без світла після ударів по енергетичних об'єктах.

Ціна «русского міра»: пальне і продукти дорожчають

Бензин на АЗС у більшості районів окупованого Криму в липні з'являвся раз на два-три дні, черги перевищували кілометр, а вартість літра АІ-95 сягала 269 рублів на заправці й до 300 рублів у перекупників. За даними органів статистики держави-агресора, пальне в Криму та Севастополі порівняно із середньою ціною по Росії подорожчало на 18% і 25% відповідно – це збігається з даними про паливний бізнес окупованого Криму, який опинився на межі банкрутства.

Паралельно зросли ціни на продукти. Окремі товари в окупованому Криму коштують значно дорожче, ніж у сусідньому Краснодарському краї: кефір – на 167%, яйця – на 149%, білий хліб – на 131%. Ще торік, у липні 2025-го, ситуація була протилежною – базові продукти на півострові були дешевшими, ніж у Росії.

Бізнес і нерухомість: заклади закриваються, оренда дешевшає

За перше півріччя 2026 року в окупованому Криму закрилися 398 закладів громадського харчування – на 42,1% більше, ніж торік. Продажі окремих виробників впали до 70%, змушуючи їх шукати збут на маркетплейсах і в мережах поза межами півострова. Різко впала й оренда нерухомості через відсутність попиту: вартість подобової оренди на південному узбережжі знизилася на 30–50%, а довгострокова оренда в Сімферополі подешевшала приблизно на 13%. Квартири, які раніше здавали за кілька днів, тепер простоюють тижнями.

Чому росіяни виїжджають з півострова

Через велику кількість російських військових об'єктів, які періодично зазнають ударів Сил оборони України, а також кризу з пальним, електрикою, водою та інтернетом туристи до Криму не їдуть, а частина заїжджих орендарів вимушено повертається до Росії. Окупаційну адміністрацію це не цікавить – пріоритетом залишається забезпечення російського війська. Раніше «Главком» з посиланням на The Economist писав, що атаки дронів похитнули контроль Росії над півостровом.

Компенсації в обмін на військовий облік

У Джанкойському районі для отримання одноразової компенсації в 15 тис. рублів за відсутність світла й води понад 48 годин від чоловіків окупанти почали вимагати відмітку про перебування на військовому обліку. Вимога поширюється і на жінок з медичною освітою, хоча в переліку офіційних «документів» для отримання виплати така відмітка відсутня. Так звана гуманітарна допомога перетворюється на важіль додаткового тиску на місцеве населення, зазначають у розвідці.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України розпочали кампанію з блокади півострова з трьох напрямків, через що дефіцит бензину відчули не лише в Криму, а й у десятках регіонів самої Росії.

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