ЄС направив додаткові сили для охорони фінсько-російського кордону

ЄС вирішив посилити кількість осіб на фінсько-російському кордоні через тимчасове закриття всіх пунктів пропуску до РФ

Прикордонна служба Євросоюзу розмістила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією після рішення фінської влади тимчасово закрити всі пункти пропуску через наплив мігрантів, час перебування додаткових сил буде залежати від ситуації. Про це заявив речник Frontex Пьотр Світальський в коментарі AFP.

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ЄС вирішив посилити кількість осіб на фінсько-російському кордоні через тимчасове закриття всіх пунктів пропуску до РФ Фінляндією через наплив мігрантів.

За словами Світальського, наразі на кордоні Фінляндії служить 55 працівників ЄС, які спостерігають за ситуацією. Більшість із них - представники прикордонної служби, що ведуть спостереження за кордоном.

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«Ми можемо бути тут довше або коротше, залежно від необхідності. Ми знаємо, що міграційний тиск є одним з інструментів, які використовує Кремль, тому ми можемо очікувати, що це продовжиться», – сказав речник Frontex.

Як повідомлялося, 18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

Уряд прийняв рішення закрити до 23 грудня ще три пункти перепуску, залишивши лише один, найпівнічніший Раю-Йоосеппі, оскільки приплив прохачів притулку останнім часом не зменшується.

За словами Хассінена, практичні наслідки закриття прикордонних пунктів постійно оцінюються та приймаються відповідні рішення. «На практиці, якщо до прийнятого в середу рішення не буде внесено жодних змін, воно припинить дію до Різдва. Особисто у мене склалося враження, що, можливо, рішення доведеться розглядати раніше», – сказав начальник прикордонної охорони.

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До слова, прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання кордону з РФ. Про це повідомляє Yle. Як зазначається, Frontex направить до Фінляндії загалом 50 прикордонників та іншого персоналу, а також патрульні машини і обладнання (яке саме, не уточнюється).

Як писав раніше «Главком», Норвегія готова взяти приклад із Фінляндії і закрити кордон з Росією, «якщо буде потрібно». Про це заявив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стере. Його слова наводить видання Dagsavisen.За його словами, влада країни уважно стежить за ситуацією як у Фінляндії, так і в Естонії, які вводять обмеження на пропуск через кордон і готується до відповідних змін.