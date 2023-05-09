Активісти у Польщі не дали послу РФ покласти квіти до пам'ятника (відео)

Андрєєв та його підлеглі приїхали до радянського пам'ятника у Варшаві, проте активісти не дали їм пройти

Російський посол був змушений сісти в автомобіль та поїхати

Послу Росії у Варшаві Сергію Андрєєву не дали покласти квіти до пам'ятника радянським військовим українські та польські активісти. Про це передає «Укрінформ».

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Повідомляється, що Андрєєв та його підлеглі приїхали до радянського пам'ятника у Варшаві, проте активісти не дали їм пройти.

Російський посол був змушений сісти в автомобіль та поїхати. На місці лишилися проросійські діячі, які пішли покладати квіти під пам'ятник.

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Крім того, між українськими та польськими активістами тривали словесні суперечки з прихильниками РФ.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам.

Нагадаємо, що у 2022 році на 9 травня Андрєєва облили червоною фарбою, коли він збирався покласти вінок на цвинтар у Варшаві.

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До слова, у столиці Росії Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.

На параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).