Активісти у Польщі не дали послу РФ покласти квіти до пам'ятника (відео)
Російський посол був змушений сісти в автомобіль та поїхати
Послу Росії у Варшаві Сергію Андрєєву не дали покласти квіти до пам'ятника радянським військовим українські та польські активісти. Про це передає «Укрінформ».
Повідомляється, що Андрєєв та його підлеглі приїхали до радянського пам'ятника у Варшаві, проте активісти не дали їм пройти.
Російський посол був змушений сісти в автомобіль та поїхати. На місці лишилися проросійські діячі, які пішли покладати квіти під пам'ятник.
Крім того, між українськими та польськими активістами тривали словесні суперечки з прихильниками РФ.
Раніше повідомлялося, що у Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам.
Нагадаємо, що у 2022 році на 9 травня Андрєєва облили червоною фарбою, коли він збирався покласти вінок на цвинтар у Варшаві.
До слова, у столиці Росії Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.
На параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).
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