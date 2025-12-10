Головна Країна Суспільство
Передача Донбасу РФ не принесе миру? Версія The Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Передача Донбасу РФ не принесе миру? Версія The Times
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Малоймовірно, що Кремль справді припинить вторгнення, навіть якщо Україна поступиться Донбасом

Для укладення мирної угоди, яка вже майже рік «вислизає» від Дональда Трампа, президент США нібито намагається переконати Україну піти на територіальні поступки та передати Росії весь Донбас, щоб встигнути узгодити припинення вогню до Різдва. Водночас Кремль відмовляється зупиняти наступ, доки українські війська не залишать решту Донецької області, зокрема Краматорськ і Слов’янськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

У матеріалі йдеться, що навіть якби президент України Володимир Зеленський погодився на такий компроміс, Конституція країни передбачає можливість передачі територій лише за результатами загальнонаціонального референдуму, що фактично неможливо провести під час повномасштабної війни.

Теоретично Київ міг би просто вивести війська, однак аналітик фонду «Повернись живим» Микола Бєлєсков наголошує, що частина військових може й не виконати наказ про відступ: «Коли українців змушують іти на невиправдані поступки, це пахне національним приниженням – особливо для тих, хто воює вже понад 11 років».

Зазначається, що наразі окупанти контролюють майже всю Луганську і понад 80% Донецької області. Великі міста – Слов'янськ і Краматорськ – все ще залишаються під контролем ЗСУ, і Бєлєсков каже, що бої за них коштували б РФ десятки тисяч життів. «Навіть якщо в підсумку ви втратите територію, краще змусити ворога заплатити високу ціну, а не створювати умови для його наступного наступу, – каже він про гіпотетичне відведення українських військ. – Відступ без бою – політично важкий і воєнним чином небезпечний». 

Зокрема, малоймовірно, що Кремль справді припинить вторгнення, навіть якщо Україна поступиться Донбасом. Аналітик наголошує, що для РФ мирні плани США – не просто можливість реального врегулювання, але й шанс створити та використати розкол в Україні, аби продовжити наступ й зміцнити позиції на переговорах ще більше. 

Нагадаємо, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донецької області, які не перебувають в окупації.

До слова, українські військові розкритикували мирний план, зокрема його пункт про можливий відхід Сил оборони з Донбасу.

Суспільство
Передача Донбасу РФ не принесе миру? Версія The Times
