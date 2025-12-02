В Орловській області дрони атакували нафтобазу (відео)

скриншот з відео з соцмереж

Під удар потрапив енергообʼєкт розташований у місті Лівни

За даними Osint-фахівців, унаслідок атаки горять два резервуари на нафтобазі

В Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Андрія Кличкова.

«Вночі Орловська область знову зазнала атаки БпЛА через яку сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі», – зазначив він.

За словами Кличкова, нібито обійшлося без постраждалих. На місці інциденту працює МНС, проводяться заходи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, зранку 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації атакували безпілотники.

До слова, у ніч на 29 листопада у Краснодарському Краї РФ пролунали гучні вибухи. Регіон опинився під атакою дронів. Безпілотники атакували Афіпський НПЗ.

Крім того, 28 листопада у Саратовській області Росії прогриміла серія вибухів. Під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод.