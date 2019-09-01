Ураган «Доріан», через який Трамп не полетів до Польщі, досяг максимальної категорії



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Сьогодні урагану надали п’яту категорію потужності

Ураган «Доріан», що насувається на Багамські острови і США, досяг найвищої, п'ятої категорії потужності за шкалою Саффіра-Сімпсона, повідомляє в неділю Національний ураганний центр США.

Стійка швидкість вітру в урагані тепер сягає 257 км/год.

Шкала Саффіра-Сімпсона вимірює потенційний збиток від ураганів. П'ятий - катастрофічний - рівень означає, що сила вітру перевищує 250 км/год, може бути завдано значної шкоди будівлям та інфраструктурі, повалено щити, дерева, банери, необхідна масова евакуація населення з прибережних територій.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де відбувається церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Він сказав, що зосередиться на підготовці до буревію «Доріан». На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав «Доріан» як другу категорію.

Вчора прем'єр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану «Доріан».