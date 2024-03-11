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Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС
Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині, Чехії та Іспанії
фото: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Станом на початок 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані станом на кінець січня 2024 року оприлюднив Євростат.

Зазначається, основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,27 млн осіб, 29,5% від загальної кількості), Польща (951 560 осіб, 22,1%) та Чехія (381 190, 8,9%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримував тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець січня 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі (25,9).

Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС фото 1
фото: ec.europa.eu

«Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)», – йдеться у повідомленні Євростату.

У п’яти країнах ЄС кількість бенефіціарів зменшилася, а саме в Італії (-18 125 осіб; -11,2%), Польщі (-3 235; -0,3%), Естонії (-225; -0,6%), Франції (-205; -0,3%) та Люксембурзі (-10; -0,2%).

Станом на 31 січня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти – трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки – трохи більше ніж п'яту частину (20,7%) від загального числа.

Нагадаємо, з 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів.

З 1 березня Болгарія та Румунія увійдуть до зони дії Шенгену. До 1 березня 2024 українці мали додаткові 90 днів для перебування на території Болгарії та Румунії на додачу до тих 90, що гарантовані домовленостями між Україною та ЄС. Однак ці додаткові дні розповсюджувались лише на тих, хто не звертався до державних установ за тимчасовим захистом.

Стало відомо, що у Нідерландах закінчився термін дії тимчасового захисту для біженців з України, які не мають українського громадянства. Вони мають виїхати з країни до 1 квітня чи попросити про міжнародний притулок. Близько сотні громадян третіх країн вийшли на мітинг проти депортації.

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Теги: Польща Німеччина Чехія Румунія українці Болгарія притулок мітинг

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