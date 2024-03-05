Міністр оборони Німеччини відповів, чи є рішення про відправку Taurus в Україну

За словами Пісторіуса, союзники не засмутилися через скандал навколо перехопленої розмови німецьких офіцерів

У перехопленій розмові офіцерів Бундесверу часто згадувалося про відсутність рішення щодо розгортання Taurus в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перехоплена Росією розмова офіцерів Бундесверу чітко дала зрозуміти, що жодного політичного рішення про відправку крилатих ракет Taurus в Україну не було ухвалено. Про це пише Reuters.

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«Під час цієї телефонної розмови вони постійно згадували, що немає ніякого політичного рішення – ні канцлера (Олафа Шольца), ні мого – про розгортання Taurus в Україні», – сказав Пісторіус на пресконференції у Швеції.

За словами Пісторіуса, союзники Німеччини не засмутились з приводу скандалу навколо перехопленої розмови.

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Очільник оборонного відомства також наголосив, що в понеділок поінформував своїх партнерів у Вашингтоні та Лондоні, що це була індивідуальна помилка.

«Вони не зляться і не ображаються на Німеччину, тому що вони знають, що у нас є правила і що подібні речі можуть траплятися», – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини назвав причину витоку інформації про Taurus. Також Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Як повідомлялося, у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

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До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що виключив можливість озброїти Україну ракетами великої дальності Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їх експлуатації.

Раніше Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Проте Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві.