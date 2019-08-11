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    У світі

    Уряд Китаю фінансує хакерські атаки на медіа та криптовалютні біржі

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    <p>Хакерська група APT41 атакує підприємства і біржі</p> - Уряд Китаю фінансує хакерські атаки на медіа та криптовалютні біржі

    Хакерська група APT41 атакує підприємства і біржі

    Жертвами хакерської групи стають учасники індустрій, розвиток яких є пріоритетом в цей час

    Хакерська група APT41 атакує підприємства у сферах охорони здоров’я, телекомунікацій, фінтех технологій, медіа, а також криптовалютні біржі. Цю діяльність фінансує китайський уряд.

    Про це пише Cryptobit.media з посиланням на аналітиків.

    Експерти вважають, що жертвами APT41 стають учасники індустрій, розвиток яких є пріоритетом в цей час.

    Одночасно з цим, APT41 переслідує і власні цілі, витягуючи фінансову вигоду з атак, що невластиво іншим групам при китайському уряді, підкреслили в FireEye.

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    В APT41 входять як мінімум дві людини з псевдонімами Чзан Сюйгуан і Вольфжі. Ймовірно, у групи є зв’язки з іншими хакерськими організаціями на кшталт BARIUM і Winnti.

    Хакерська група APT41 атакує підприємства і біржі з фінансуванням китайського уряду. Нагадаємо, 26 липня директор технологічної компанії Huawei заявив, що в Китаї повинна з’явитися власна криптовалюта.

    Нагадаємо, через падіння китайської валюти фондовий ринок США втратив $ 700 млрд за день.

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