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П'яний чоловік знущався з собаки, бо той з'їв його обід: поліція затримала зловмисника

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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П'яний чоловік знущався з собаки, бо той з'їв його обід: поліція затримала зловмисника
Чоловік знущався з тварини, а інші спостерігали за жострокими діями
скриншот з відео

За повідомленням поліції, наразі чоловік проходить перевірку у місцевому ТЦК

На Рівненщині правоохоронці розшукали чоловіка, який жорстоко поводився з собакою та притягнули його до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

21 липня у соціальних мережах поширилось відео, як група чоловіків спостерігає за жорстоким поводженням іншого з твариною, ще один чоловік фільмував знущання на відео.

Правоохоронці знайшли собаку, з якого знущався чоловік. Тварину доставили до ветеринара, який за результатами обстеження повідомив, що з нею все гаразд.

Зловмисником виявився 35-річний працівникк підприємства з видобутку бурштину. Житель села Чабель пояснив правоохоронцям, що вчинив так під дією алкоголю, оскільки пес з’їв його обід.

За повідомленням поліції, наразі чоловік проходить перевірку у місцевому ТЦК.

«Слідство триває. Фігуранту відповідно до санкції статті загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років. Крім того, встановлені й інші особи, які перебували на місці злочину: з ним працюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) було відкрито тільки за 2024 рік.

Як повідомлялось, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

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Теги: Рівненщина тварини поліція

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