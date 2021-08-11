Уряд Швейцарії посилив санкції проти Білорусі

Новий пакет санкцій передбачає торгові обмеження для певних товарів

Федеральний уряд Швейцарії оголосив про посилення санкцій проти Білорусі. Про це повідомляє пресцентр уряду Швейцарії.

Новий пакет санкцій передбачає, торгові обмеження для певних товарів, а також обмеження у фінансовому секторі.

Крім того, разом вже з чинним ембарго на постачання зброї і товарів, які можуть використовуватись для репресій, уряд ввів ембарго на товари, які можуть використовуватися для відстеження та прослуховування інтернет і телефонного трафіку.

Зазначається, нові заходи також передбачають торгові обмеження на товари подвійного призначення, сиру нафту і нафтопродукти, продукти хлориду калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.

Також Швейцарія погодила обмеження на випуск і торгівлю деякими фінансовими інструментами, надання кредитів, а також послуги страхування і перестрахування для уряду Білорусі і інших державних установ.

До того ж рішенням уряду Швейцарії країна запровадила фінансові санкції на державну компанію «Белаеронавігація», яка відповідає за управління повітряним рухом в Білорусі.

Нагадаємо, напередодні, в річницю президентських виборів у Білорусі, після яких у країні почалися масові протести, в Лондоні, Вашингтоні та Оттаві оголосили про введення нових санкцій щодо Мінська.

Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.