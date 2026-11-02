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Втеча колишнього генпрокурора Кравченка за кордон. З’явилися результати службового розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втеча колишнього генпрокурора Кравченка за кордон. З’явилися результати службового розслідування
За словами в.о. генпрокурора, про відрядження Кравченка стало відомо 14 вересня
фото: Reuters

Руслан Кравченко безпідставно використав запрошення на ПАРЄ для виїзду за кордон, ідеться у висновку службового розслідування

Офіс генерального прокурора завершив службове розслідування щодо виїзду за межі України колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський під час закритої зустрічі з медіа, на якій був присутній «Главком».

Згідно з висновками службового розслідування, транспортні засоби для виїзду Кравченка за кордон не використовувалися. Також встановлено, що у неділю, 13 вересня перед тим, як покинути Україну, ексгенпрокурор відмовився від державної охорони.

Крім того, у п’ятницю, 11 вересня Руслан Кравченко взяв відомчу печатку. Пообіцяв повернути у понеділок, 14 вересня.

«У суботу, 12 вересня він був на роботі разом із окремими співробітниками міжнародного департаменту. У неділю, скоріше за все, Кравченко був сам в Офісі генпрокурора. Наказ про його відрядження жоден зі співробітників міжнародного департаменту не друкував. Тому з вірогідністю у 99,9% Руслан Андрійович надрукував сам цей документ. Підписав і поставив печатку теж він», – розповів про хронологію подій в.о. генпрокурора Антон Ковальський.

Окремо теперішній очільник Офісу генпрокурора пояснив, як з’явилося запрошення на участь у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), за яким виїхав Кравченко з країни. Ковальський підтвердив: таке запрошення дійсно було, але воно стосувалося заступника генпрокурора Віктора Логачова. При цьому Офіс генпрокурора завчасно сповістив організаторів заходу, що Логачов не приїде через зайнятість на роботі.

За словами в.о. генпрокурора, про відрядження Кравченка стало відомо у понеділок, 14 вересня. У його кабінеті у конверті лежав наказ про відрядження, а також печатка Офісу генпрокурора, яку Кравченко узяв заздалегідь. Кадровий департамент Офісу генпрокурора зареєстрував це відрядження, не розуміючи, що насправді відбувається.

«Службове розслідування встановило, що Руслан Кравченко безпідставно використав запрошення іноземної держави для виїзду за кордон. Жодних матеріальних збитків органам прокуратури не нанесено», – зазначив в.о. генпрокурора.

Ковальський додав, що колишній генпрокурор по суті вчинив дисциплінарний проступок, за яке передбачено звільнення з органів прокуратури або догана. Рішення мала б ухвалювати Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП), але рішення ухвалив в.о. генпрокурора на підставі поданої заяви про звільнення самим Кравченком.

«Українське суспільство не мало бажання чекати на рішення КДКП, яке у часі розтягнулося б на два-три місяці. А так ми його звільнили за кілька днів», – пояснив Антон Ковальський.

7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко Антон Ковальський

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