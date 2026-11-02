Трамп заявив, що готовий помилувати Ілона Маска

Трамп готовий помилувати не лише мільярдера, але й його оточення

Президент США припустив превентивне помилування мільярдера та його найближчих помічників після проміжних виборів

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий за потреби помилувати американського мільярдера Ілона Маска та його найближчих соратників. Таку можливість він пов’язав зі сценарієм, за якого після проміжних виборів Демократична партія отримає контроль над Конгресом і почне розслідування щодо підприємця та його команди. Про це американський лідер розповів під час інтерв’ю для подкасту Pod Force One, пише «Главком».

Трамп відкинув припущення, що демократи можуть націоналізувати компанію Маска SpaceX. Водночас він запевнив, що захищатиме підприємця та його помічників, якщо ті стануть об’єктами розслідувань у Конгресі.

Серед можливих адресатів такого захисту президент згадав Едварда Корістіна, який працював над урядовою ініціативою Маска DOGE, спрямованою на скорочення державних програм.

Коли Трампа запитали, чи може цей захист передбачати превентивне помилування, він відповів ствердно.

«Я б це зробив, якби було потрібно, звичайно», – заявив президент США. Він додав, що навіть не став би над таким рішенням замислюватися.

Пояснюючи свою позицію, Трамп згадав рішення попередника Джо Байдена, який перед завершенням президентського терміну помилував свого сина Гантера, а також кількох посадовців. Байден пояснював ці рішення побоюваннями, що вони можуть стати мішенями для політичного переслідування з боку нової адміністрації.

«Саме так вчинив Байден. Він помилував усіх», – сказав Трамп.

Ілон Маск активно підтримував республіканців під час передвиборчої кампанії та витратив сотні мільйонів доларів на підтримку кандидатів від цієї партії.

Варто нагадати, що Демократична партія США планує посилити нагляд за діяльністю мільярдера Ілона Маска, якщо за підсумками проміжних виборів у листопаді 2026 року отримає контроль над Палатою представників. Серед можливих напрямів розслідувань – робота Департаменту ефективності уряду (DOGE), скорочення федеральних посад, державні контракти компаній Маска та використання Starlink, зокрема в Україні.