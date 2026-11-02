Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що готовий помилувати Ілона Маска

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що готовий помилувати Ілона Маска
Трамп готовий помилувати не лише мільярдера, але й його оточення
фото: AP

Президент США припустив превентивне помилування мільярдера та його найближчих помічників після проміжних виборів

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий за потреби помилувати американського мільярдера Ілона Маска та його найближчих соратників. Таку можливість він пов’язав зі сценарієм, за якого після проміжних виборів Демократична партія отримає контроль над Конгресом і почне розслідування щодо підприємця та його команди. Про це американський лідер розповів під час інтерв’ю для подкасту Pod Force One, пише «Главком».

Трамп відкинув припущення, що демократи можуть націоналізувати компанію Маска SpaceX. Водночас він запевнив, що захищатиме підприємця та його помічників, якщо ті стануть об’єктами розслідувань у Конгресі.

Серед можливих адресатів такого захисту президент згадав Едварда Корістіна, який працював над урядовою ініціативою Маска DOGE, спрямованою на скорочення державних програм.

Коли Трампа запитали, чи може цей захист передбачати превентивне помилування, він відповів ствердно.

«Я б це зробив, якби було потрібно, звичайно», – заявив президент США. Він додав, що навіть не став би над таким рішенням замислюватися.

Пояснюючи свою позицію, Трамп згадав рішення попередника Джо Байдена, який перед завершенням президентського терміну помилував свого сина Гантера, а також кількох посадовців. Байден пояснював ці рішення побоюваннями, що вони можуть стати мішенями для політичного переслідування з боку нової адміністрації.

«Саме так вчинив Байден. Він помилував усіх», – сказав Трамп.

Ілон Маск активно підтримував республіканців під час передвиборчої кампанії та витратив сотні мільйонів доларів на підтримку кандидатів від цієї партії.

Варто нагадати, що Демократична партія США планує посилити нагляд за діяльністю мільярдера Ілона Маска, якщо за підсумками проміжних виборів у листопаді 2026 року отримає контроль над Палатою представників. Серед можливих напрямів розслідувань – робота Департаменту ефективності уряду (DOGE), скорочення федеральних посад, державні контракти компаній Маска та використання Starlink, зокрема в Україні.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск Дональд Трамп США розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп образився на Норвегію через те, що не отримав Нобелівську премію миру
Країна туалетів. Норвегія іронічно відповіла Трампу на образу
Сьогодні, 11:48
СБУ затримала на Волині колишню військовослужбовицю армії РФ, яка приїхала в Україну для поновлення закордонного паспорта
СБУ викрила колишню військову РФ, яка хотіла поновити український паспорт для виїзду до Європи
23 жовтня, 12:36
Переговори Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі 21 жовтня 2026 року
Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні
21 жовтня, 12:30
Зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном: як до цього ставитись?
Зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном: як до цього ставитись?
20 жовтня, 08:59
Йдеться про переговори щодо скорочення та обмеження ядерних арсеналів трьох держав
Трамп анонсував важливу угоду з Росією та Китаєм
16 жовтня, 20:29
Трамп зробив заяву про Китай та РФ
Трамп став на захист Росії та Китаю, заперечивши їхню допомогу Ірану
13 жовтня, 09:56
Ілон Маск витратив вже близько $366 млн у рамках проміжних виборів у США 2026 року
Ілон Маск став найбільшим політичним донором на проміжних виборах у США 2026 року
13 жовтня, 05:01
Угодою про дизельне паливо Трамп сильно допомогає РФ
NYT: Трамп допомагає Путіну в економічній війні Росії з Україною
13 жовтня, 01:15
Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорять нові пропозиції з українською делегацією
США підготували нові пропозиції щодо завершення війни – Axios
9 жовтня, 01:11

Політика

Експрем’єр Польщі пригрозив уряду Туска розслідуванням через «захоплення» Конституційного трибуналу
Експрем’єр Польщі пригрозив уряду Туска розслідуванням через «захоплення» Конституційного трибуналу
Трамп заявив, що готовий помилувати Ілона Маска
Трамп заявив, що готовий помилувати Ілона Маска
Фінляндія розпочала співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування
Фінляндія розпочала співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування
«Ми повернемося»: Вучич і Орбан зустрілися після виборчих поразок
«Ми повернемося»: Вучич і Орбан зустрілися після виборчих поразок
«Передишка буде короткою». Експосол Стефанішина розповіла про очікування від виборів у США
«Передишка буде короткою». Експосол Стефанішина розповіла про очікування від виборів у США
Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції проти катувань
Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції проти катувань

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
158K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
119K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua