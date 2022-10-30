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В Адигеї розбився дельтаплан: є загиблі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Адигеї розбився дельтаплан: є загиблі (відео)
скрін з відео

Загинули двоє людей – 43-річна пасажирка та пілот через деформацію крила літального засобу

У республіці Адигея, яка входить до складу Південного федерального округу РФ, сьогодні зранку розбився дельтаплан. Про це повідомляють росЗМІ.

Попередньо загинули двоє людей – 43-річна пасажирка та пілот через деформацію крила літального засобу.

Сам момент падіння потрапив на відео. На кадрах видно, як дельтаплан каменем падає донизу.

Південна транспортна прокуратура вже розпочала перевірку за фактом падіння дельтаплану.

Нагадаємо, що у столиці Сомалі Могадішо вчора, 29 жовтня, пролунали вибухи біля міністерства освіти. Причиною вибухів, за попередніми даними, став підтрив двох автомобілів. У результаті загинули щонайменше 100 людей, ще близько 300 – дістали поранення

Крім того, через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі загинула 151 людина, 82 – отримали поранення, 19 з них – серйозні. За словами глави пожежної станції, жертвами стали переважно люди віком до 20 років.   

Теги: росія пілот прокуратура

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