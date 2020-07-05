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    У світі

    У Нідерландах з посвідчення особи приберуть інформацію про стать

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    <p>В закордонних паспортах категорія статі залишиться в зв'язку з приписами ЄС</p> - У Нідерландах з посвідчення особи приберуть інформацію про стать

    В закордонних паспортах категорія статі залишиться в зв'язку з приписами ЄС

    Уряд хоче «там, де це можливо, відмовитися від необов'язковою реєстрації статі»

    У 2024-2025 роках із посвідчень особи громадян Нідерландів приберуть інформацію про стать.

    Як повідомляє DW, про це йдеться у листі міністра освіти, культури і науки Нідерландів Інгрід ван Енгелсховен, направленому в суботу, 4 липня, парламенту країни.

    За її словами, тим самим уряд хоче «там, де це можливо, відмовитися від необов'язковою реєстрації статі». Замість цього громадяни повинні «створити свою власну ідентичність і жити в повній свободі і безпеці», пояснила міністр.

    Одночасно ван Енгелсховен підкреслила, що Нідерланди не стануть першою країною в світі, яка введе гендерно-нейтральні посвідчення особи: стать в таких документах не вказується і в Німеччині.

    При цьому в закордонних паспортах категорія статі залишиться в зв'язку з приписами ЄС.

    Нагадаємо, Верховна Рада дозволила українцям змінювати по батькові. Раніше було дозволено змінювати ім'я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію.

    ЄС міністр Нідерланди паспорт
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