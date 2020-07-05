У Нідерландах з посвідчення особи приберуть інформацію про стать
В закордонних паспортах категорія статі залишиться в зв'язку з приписами ЄС
Уряд хоче «там, де це можливо, відмовитися від необов'язковою реєстрації статі»
У 2024-2025 роках із посвідчень особи громадян Нідерландів приберуть інформацію про стать.
Як повідомляє DW, про це йдеться у листі міністра освіти, культури і науки Нідерландів Інгрід ван Енгелсховен, направленому в суботу, 4 липня, парламенту країни.
За її словами, тим самим уряд хоче «там, де це можливо, відмовитися від необов'язковою реєстрації статі». Замість цього громадяни повинні «створити свою власну ідентичність і жити в повній свободі і безпеці», пояснила міністр.
Одночасно ван Енгелсховен підкреслила, що Нідерланди не стануть першою країною в світі, яка введе гендерно-нейтральні посвідчення особи: стать в таких документах не вказується і в Німеччині.
При цьому в закордонних паспортах категорія статі залишиться в зв'язку з приписами ЄС.
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